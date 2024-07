Attiva i sottotitoli in tempo reale su qualsiasi video guardi dal tuo PC

I sottotitoli in tempo reale possono essere uno strumento incredibilmente utile per chiunque, soprattutto per coloro che hanno difficoltà di udito o che guardano video in lingue diverse.

Fortunatamente, Windows offre diversi metodi per abilitare i sottotitoli in tempo reale, rendendo l’esperienza di visione più accessibile e coinvolgente.

Windows 10 e 11 sono dotati di una funzionalità di sottotitoli integrata che può trascrivere l’audio in tempo reale. Per attivare questa funzione, vai su Impostazioni > Accessibilità > Sottotitoli.

Qui puoi personalizzare le impostazioni dei sottotitoli, tra cui lo stile del testo, la dimensione e il colore. Una volta abilitati i sottotitoli, appariranno su qualsiasi dispositivo audio riprodotto sul tuo computer, inclusi video, chiamate e persino audio di gioco.

Sottotitoli tramite app di terze parti

Se stai cercando opzioni più avanzate o vuoi una maggiore personalizzazione, ci sono una serie di app di terze parti disponibili che possono fornire sottotitoli in tempo reale. Alcune app popolari includono:

Veed.io: Una piattaforma di editing video online che offre funzionalità di trascrizione in tempo reale. Veed.io può generare automaticamente sottotitoli per i tuoi video e ti consente di modificarli ed esportarli in vari formati.

Otter.ai: Uno strumento di trascrizione basato sull'intelligenza artificiale che offre sottotitoli in tempo reale per chiamate, riunioni e podcast. Otter.ai è in grado di generare una trascrizione accurata e di identificare i relatori diversi, rendendolo uno strumento prezioso per la collaborazione.

I sottotitoli in tempo reale sono uno strumento prezioso per rendere i contenuti accessibili a tutti. Sia che tu abbia difficoltà di udito, che tu stia imparando una nuova lingua o che tu semplicemente voglia migliorare l’esperienza di visione, Windows offre diversi metodi per abilitare i sottotitoli in tempo reale. Approfitta di queste funzionalità e goditi un’esperienza di visione più coinvolgente e accessibile.