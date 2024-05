Attenzione se vedi questo simbolo sul desktop del tuo PC: ci sono pessime notizie

Fate attenzione se vedrete questo simbolo sul desktop del vostro PC. Potrebbero esserci delle pessime notizie.

Per poter avere un PC che sia sempre funzionale e pronto a soddisfare ogni nostra esigenza, la manutenzione gioca da sempre un ruolo decisivo. Bisogna tenere conto di ogni singolo aspetto, per far sì che le varie componenti interne e il software possano lavorare in maniera ottimale e “servirci” qualunque sia il nostro bisogno.

Se pensate che ci sia qualcosa che non va e notate dei rallentamenti importanti rispetto al solito, allora dovete tenere in conto un particolare aspetto. Ossia i possibili segnali che ci dà direttamente il sistema operativo e che potremmo sottovalutare per un motivo o per un altro. Oggi parliamo nello specifico di un simbolo che potrebbe comparire sul desktop del vostro computer. Se lo notate, allora potrebbero esserci delle pessime notizie per voi.

Simbolo sul desktop del PC: ecco che cosa indica

C’è un particolare simbolo che potrebbe comparire sul desktop del vostro PC e che ha un funzionamento ben preciso. Se lo vedete spuntare, allora molto probabilmente c’è qualcosa che non va e dovete intervenire il prima possibile, così da evitare potenziali conseguenze ed essere certi di non dovervela vedere con problemi su più larga scala col passare del tempo.

Ad essere interessata è nello specifico la versione 24H2 di Windows 11, che si prepara ad accogliere applicazioni con intelligenza artificiale adoperata in maniera massiccia. Secondo quanto emerso, Microsoft andrà ad aggiungere un codice che ha il compito di avvertirvi qualora il vostro PC non dovesse soddisfare i requisiti hardware di base. E ad annunciare il tutto ci ha pensato l’esperto sleuth Albacore su X.

L’avviso verrà mostrato come una sorta di filigrana, così che possiate sapere subito se non è possibile utilizzare determinati programmi per via della presenza dell’Intelligenza Artificiale. Ma quali saranno queste app interessate? Ancora non c’è una risposta certa, ma molto probabilmente si tratterà di servizi quali Advanced Copilot e AI File Explorer, oltre a DirectX AI Super Resolution.

Un controllo extra che arriva in un momento di forte critica per Windows da parte di tutti gli appassionati. Motivo che ha spinto Microsoft a mostrare consigli e avvisi utili ai suoi consumatori. Così da sapere subito il motivo dietro potenziali malfunzionamenti, rallentamenti o ritardi. Se dopo aver aggiornato il PC notate un segnale aprendo determinate app, sappiate che probabilmente è per via della vostra scheda tecnica ormai datata.