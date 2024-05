Attenzione alle recensioni: il trucco da applicare prima di fare qualsiasi acquisto online

Se siete soliti acquistare online, state molto attenti alle recensioni. Ecco il trucco da applicare prima di fare acquisti tramite e-commerce.

Ormai chiunque almeno una volta nella vita ha effettuato un acquisto sfruttando il metodo dell’e-commerce. Che dà modo di scegliere tra migliaia di prodotti a prezzi sempre più vantaggiosi. Persino di più rispetto che nei negozi fisici. Ecco dunque che a dominare sono le varie piattaforme come Amazon ed eBay, e non mancano le trattative tra privati che stanno crescendo di anno in anno.

Parlando nello specifico di Amazon, quella che ad oggi è ritenuta la piattaforma numero uno al mondo, bisogna stare molto attenti a quelle che sono le recensioni. Tantissimi utenti infatti, ancor prima di acquistare un determinato prodotto, sono soliti consultare le recensioni per capire da chi lo ha già preso se ne vale veramente la pena. Ma come forse già saprete, non sempre queste recensioni sono autentiche, anzi. C’è un trucco infallibile da applicare sempre per togliervi ogni dubbio.

Recensioni fake su Amazon: il trucco per scovarle subito

Grazie a questo trucco veloce ed efficace, ci metterete pochissimo a capire se una recensione di un prodotto che state cercando su Amazon è reale o è fake. Si tratta di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, tanto che la Commissione europea ha avviato un indagine per capire quali sono i criteri che permettono ad un oggetto di avere più o meno stelle e dunque di arrivare in cima ai risultati di ricerca.

Molti servizi danno modo agli utenti di poter ottenere gratis i prodotti in questione, purché lascino recensioni super positive e con 5 stelle. Pur non avendo nemmeno ancora ricevuto l’oggetto e provato. Ecco dunque che dovreste utilizzare questo trucchetto per togliervi ogni dubbio ed essere certi di fare l’acquisto giusto per voi.

Tutto quello che dovete fare è andare sul sito reviewmeta.com, un fantastico portale in cui inserire l’indirizzo dell’oggetto Amazon che state visionando. In qualche istante, vi verrà mostrata un’altra pagina in cui troverete un confronto tra le recensioni reali e quelle fake.

Tenendo conto di diversi fattori come il numero, il lasso di tempo e la tipologia di commenti che sono stati registrati sulla pagina di un prodotto. Se notate delle controversie, allora molto probabilmente siete di fronte ad un fake. In questo caso, valutate bene cosa fare e optate per un altro prodotto le cui recensioni sono reali. E quindi anche la sua efficacia.