Attacco hacker ha violato 31 milioni di email, è allarme mondiale: controlla anche la tua

Milioni di email violate, attacco hacker quasi senza precedenti. L’allarme è stato lanciato in tutto il mondo e adesso la paura sale.

Gli hacker agiscono tutti i giorni con precisione sempre maggiore e per questo il nuovo grande attacco informatico che ha scosso il mondo ha colpito qualcosa come 31 milioni di e-mail. Controllare il proprio indirizzo di posta elettronica è il primo passo da compiere, le insidie anche in questo caso non mancano di certo. L’allarme ha raggiunto praticamente diverse zone del mondo, gettando tutti nel panico.

Una grave violazione dei dati è stata registrata a maggio 2024, rivelata da un rivenditore statunitense e dalla catena di grandi magazzini Neiman Marcus. A rischio ci sono 31 milioni di indirizzi e-mail, così come ribadito dal fondatore di Have I Been Pwned Troy Hunt. Una situazione a dir poco complessa e dalle conseguenze inaspettate. La scoperta è avvenuta in seguito alla notifica di violazione d’ufficio, da parte della Procura del Maine.

Hacker ed e-mail violate: ora è allarme

Sarebbero state violate quasi 65mila persone, numeri sicuramente importanti. E proprio Neiman Marcus ha spiegato che i dati emersi dall’attacco riguarderebbero diversi dati sensibili. Si va dagli indirizzi di posta elettronica a quelli postali, passando per numeri di telefono, dati sulle transazioni e numeri parziali delle carte di credito, ma senza data di scadenza e CVV.

Sarebbero stati trafugati anche numeri di identificazione dei dipendenti e dati sulla previdenza sociale. “Si tratta ovviamente di un numero considerevole e voglio ricevere loro tempestivamente notifiche. Il numero univoco totale di indirizzi a cui farò riferimento è 31.152.842“, ha detto Hunt a BleepingComputer. E proprio 105mila abbonati di Have I Been Pwned dovrebbero ricevere a breve una e-mail che li informa della grave violazione di dati.

Nella documentazione relativa alle notifiche di violazione dei dati figurano 64.472 persone. A giugno 2024, dopo aver comunicato per la prima volta questo episodio, Neiman Marcus ha spiegato che l’incidente potrebbe coincidere con il furto dei dati Snowflake. “Neiman Marcus Group ha appreso che una parte non autorizzata ha ottenuto l’accesso a una piattaforma di database cloud utilizzata da NMG e fornita da una terza parte, Snowflake“, ha comunicato la società a BleepingComputer.

Ciò è avvenuto in seguito alla messa in vendita dei dati di Neiman Marcus, con tanto di richiesta pari a 150mila dollari per 12 milioni di numeri di carte regalo e di 70 milioni di transazioni. A tutto questo bisogna aggiungere i dati completi dei clienti, gli acquisti effettuati, le informazioni sul negozio e i dati dei dipendenti.