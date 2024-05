Attacco hacker ha appena violato 50 milioni di account: controlla subito se c’è anche il tuo

Con le giuste precauzioni, si può provare a minimizzare i rischi associati a violazioni pericolose e di vasta portata come questa.

Recentemente, un grave incidente informatico ha colpito milioni di utenti che usano i servizi di una nota azienda tecnologica. L’episodio ha messo in luce, ancora una volta, l’importanza di mantenere i propri dati al sicuro, specialmente quando si tratta di aziende che gestiscono volumi elevati di informazioni sui clienti.

Il web non è più un luogo sicuro da ormai diversi anni. Per gli utenti è quindi diventato essenziale essere sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti la sicurezza informatica e le possibili violazioni. Recentemente, ad esempio, è stato condotto con successo un attacco hacker ai danni di un’azienda i cui servizi sono molto diffusi e si stima che possano essere stati compromessi quasi 50 milioni di account.

Non c’è pace per gli utenti del web: proteggersi dagli hacker è ormai diventato indispensabile

Di recente, Dell ha avvisato i propri clienti di aver subito un potente attacco hacker, che ha portato alla violazione dei dati di circa 49 milioni di account. Le informazioni compromesse includono nomi, indirizzi fisici e dettagli sugli ordini di hardware Dell, come il tag di servizio, la descrizione dell’articolo, la data dell’ordine e le informazioni sulla garanzia.

L’azienda ha subito rassicurato sul fatto che i dati rubati non includono informazioni finanziarie o di pagamento, indirizzi email o numeri di telefono. Dell ha infine dichiarato di collaborare strettamente con le forze dell’ordine e con una società di forense di terze parti per indagare sull’incidente.

Secondo quanto riportato dal Daily Dark Web, l’hacker (noto con il nome di Menelik) ha poi tentato di vendere un database Dell sul forum di hacking Breach Forums il 28 aprile. Il criminale informatico ha affermato di aver sottratto dati relativi a 49 milioni di clienti e altri sistemi di informazione acquisiti da Dell tra il 2017 e il 2024.

Sebbene non sia stato possibile confermare se i dati messi in vendita siano gli stessi dichiarati nella violazione di Dell, le informazioni coincidono con quelle riportate nella notifica ufficiale. Il post su Breach Forums è stato successivamente eliminato, un dettaglio che apre a diverse possibili conseguenze. Secondo molti esperti, il database potrebbe essere stato acquistato da un altro utente malintenzionato.

Nonostante Dell abbia minimizzato il rischio per i propri clienti, le informazioni rubate potrebbero comunque essere utilizzate per attacchi mirati. In passato, sono stati documentati attacchi simili in cui sono stati inviati dispositivi hardware manomessi o chiavette USB con malware.

La minaccia è quindi più concreta che mai e richiede massima attenzione. Se si ricevono comunicazioni sospette che sembrano provenire da Dell, come richieste di installare software, cambiare password o eseguire altre azioni rischiose, è consigliabile contattare direttamente l’azienda per verificare la legittimità della richiesta.