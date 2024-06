Aspetta ancora un po’ prima di assemblare il tuo PC: sta arrivando la ventola che le batte tutte

Se stai pensando di assemblare il tuo PC hai bisogno di una serie di componenti: tra questi la ventola. La migliore di sempre è in uscita.

La storia di questa ventola potrebbe essere presa ad esempio di quello che anche gli altri produttori di componenti dovrebbero fare prima di mettere sul mercato oggetti che potrebbero o meno essere non del tutto performanti. Ma, anche per la super ventola sembra essere finalmente arrivato il momento di incontrare i suoi fan (no pun intended).

La data di uscita sembra la fine del mese di giugno. Vediamo perché potresti quindi voler aspettare ad assemblare il tuo PC e acquistare il nuovo modello prodotto da Noctua. Una ventola che sulla carta potrebbe tranquillamente sopravvivere ai viaggi spaziali. Un modo per avere esattamente le prestazioni di cui si ha bisogno è quello di non lasciarsi tentare dai PC preassemblati.

I desktop già pronti oppure i laptop sono comodi in moltissime situazioni ma non c’è veramente nulla come il poter scegliere i pezzi e poi metterli insieme, con cura, uno dopo l’altro. Consapevole di aver acquistato quello che serve senza lasciarsi prendere dai claim pubblicitari. Tra i molti componenti che occorre inserire c’è ovviamente la ventola.

La ventola di tutte le ventole, assemblare il tuo PC sarà un sogno

Un componente piccolo ma molto importante. Perché le ventole sono quelle che garantiscono che gli altri componenti non fondano a causa della temperatura generata dal loro stesso intenso lavoro. Scegliere una buona ventola, quindi, significa scegliere una ventola che possa lavorare bene e a lungo. I prodotti Noctua sono per questo un vero e proprio punto di riferimento.

E il nuovo modello, il NF-A14x25 G2, lo aspettiamo da più di un anno. La storia di questa ventola prodotta da Noctua è la storia di un prodotto che punta a essere top di gamma. Una ventola da 140 mm che sarebbe dovuta uscire almeno dieci anni fa, questo il tempo in cui è rimasta in sviluppo. Sarebbe finalmente dovuta arrivare un anno fa ma, a causa di un problema riscontrato negli ultimi test, è stato poi tutto rimandato.

E sarebbe dovuta uscire sei mesi fa. Ma un accenno di deformazione aveva cancellato l’uscita un’altra volta. Adesso sembra proprio che ci siamo. La cura maniacale di Noctua sembra aver finalmente prodotto un oggetto che vedremo entro la fine di questo mese. A giugno, secondo le informazioni ufficiali, uscirà il modello con scocca arrotondata mentre a settembre uscirà il modello con la classica scocca quadrata, oggetto a sua volta di alcune revisioni dovute ad anomalie specifiche.

Noctua dichiara di riuscire a migliorare del 13% il flusso d’aria nel case e di avere ridotto il rumore. Per affrontare i problemi di deformazione cui invece vanno incontro le CPU, verranno messi in circolazione tre tipologie di ventola. Potrai quindi assemblare il tuo PC scegliendo il modello che meglio si adatta a ciò che succederà anche nel futuro al resto delle componenti.