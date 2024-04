Ascoltare musica non sarà più lo stesso con questa nuova funzione di YouTube Music: tutte le novità

Cambia tutto con YouTube Music. C’è una nuova funzione che stravolgerà il modo in cui ascoltare la musica: ecco le novità.

Sono diversi i servizi in abbonamento che negli ultimi anni hanno saputo conquistare le grazie dei consumatori. Basti pensare a quelli per lo streaming di film e serie TV, tra cui citiamo Netflix, Prime Video e Disney Plus. Ma anche quelli legati alla musica come Spotify, Apple Music, Amazon Music e via dicendo. C’è una terza alternativa che, in un certo senso, va ad unire i vantaggi delle due categorie sopracitate. Ossia YouTube.

Che se da un lato è sempre stata considerata una realtà esclusiva per la fruizione di video, negli ultimi tempi sta ottenendo sempre più riscontri anche da quello musicale. Con YouTube Music che è una vera e propria piattaforma come le altre per poter ascoltare musica pagando un costo mensile. E presto le cose potrebbero cambiare, c’è una nuova funzione che stravolgerà il modo in cui ascoltare le vostre canzoni preferite.

YouTube Music cambia tutto: i dettagli della nuova funzione

Se anche voi siete soliti utilizzare questa piattaforma per ascoltare la vostra musica preferita, allora sarete sicuramente interessati dall’ultima novità che Google ha deciso di apportare al suo servizio. Stando a quanto preannunciato da 9to5Google, infatti, all’interno dell’app pare ci sia una nuova sezione in arrivo che potrebbe fare esattamente al caso vostro. E che risponde a pieno alle esigenze dei consumatori emerse nei mesi scorsi.

Sia per Android che per iOS, presto arriverà la nuova voce Attività. Ossia un feed che viene mostrato quando gli utenti premono sull’icona della campana. Rappresentante le notifiche. L’idea è di mostrare al suo interno tutti gli aggiornamenti degli artisti a cui ci si iscrive. E non solo, perché anche “altre attività verranno mostrate qui” si legge.

Questo nuovo feed dovrebbe nello specifico racchiudere e riassumere tutti i nuovi singoli e album dei propri artisti preferiti. In ordine cronologico. E non stiamo parlando di una versione beta, perché sembra che il rollout sia già partito e dunque a brevissimo anche voi potreste avere tutto disponibile sia su Android che su iOS.

Tutto quello che dovete fare è attendere che l’aggiornamento arrivo sul vostro smartphone e poi scaricarlo. Potrebbe volerci ancora qualche giorno, dunque non disperate se andando nello store di riferimento non trovate nuovi update da installare.