Arrivano nuovi PC potenziati con l’intelligenza artificiale. Ecco cosa potranno fare

L’intelligenza artificiale si appresta a rivoluzionare il mercato dei pc. Regaleranno un’esperienza utente diversa dal passato.

Dopo il periodo di pausa a causa della pandemia ora i grandi player scommettono in maniera decisa su una nuova categoria di prodotto come gli AI PC.

Al momento sul mercato sono disponibili oltre 50 laptop abilitati all’intelligenza artificiale, con molti altri che arriveranno nei prossimi mesi. Nonostante una già importante evoluzione, diverse aziende del settore sono ancora alla ricerca di app che potrebbero rendere questi dispositivi fondamentali. L’era degli AI PC è già partita ma potrà essere protagonista di una nuova e importante ondata. Cerchiamo di capire meglio cosa sono questi nuovi dispositivi e cosa potranno fare.

Svolta AI PC: cosa potranno fare i nuovi dispositivi

È da circa un anno che le più grandi aziende di questo settore hanno iniziato a parlare dell’idea di PC potenziati con l’intelligenza artificiale. Questi dispositivi avranno al loro interno processori che contengono un’unità di elaborazione neurale (NPU, Neural Processing Unit), oltre a GPU e CPU progettati per gestire un’ampia varietà di carichi di lavoro legati alle piattaforme di AI.

Mentre il successo degli AI PC dipende da tante app in grado di conquistare gli utenti, le aziende produttrici di chip stanno muovendo i loro primi passi con grande energia alimentando i computer abilitati all’intelligenza artificiale con strumenti e soluzioni dedicate.

Un report stilato dalla testata internazionale CRN ha evidenziato come i grandi fornitori di tecnologia credano fortemente in questo nuovo scenario, già a partire da quest’anno. Alcuni ritengono che gli AI PC andranno a rinvigorire il settore informatico e porteranno nuove possibilità in ambito di reseller e system integrator. Inoltre, molti concordano sul fatto che con questi dispositivi andrà a cambiare il modo in cui si pensa alla produttività a livello personale.

L’intelligenza artificiale pare possa cambiare la categoria dei PC, andando a creare un nuovo set che proporrà esperienze totalmente nuove agli utenti. Presto, infatti, si prevede che i computer basati sull’intelligenza artificiale vadano a strutturare un ambiente diverso rispetto al passato e sempre più semplificato.

Come sottolineato in precedenza, attualmente ci sono più di 50 AI PC sul mercato e altri arriveranno nel corso di questi mesi. Ad ogni modo, questi dispositivi rappresentano un grande affare che potrebbe svilupparsi nel corso del tempo. Insomma, gli AI PC sono una realtà che con il tempo si andrà a consolidare sempre più.