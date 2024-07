Arrivano i contatti Preferiti su WhatsApp: Ecco come aggiungerli

Gira voce che WhatsApp stia finalmente introducendo una funzione tanto attesa dagli utenti: la possibilità di contrassegnare i contatti come Preferiti.

Per ora si tratta di una novità disponibile solo per un numero limitato di utenti, ma non temete: il rilascio globale è sicuramente alle porte. Siete curiosi di sapere se anche voi siete tra i fortunati? Seguite queste semplici istruzioni:

Aprite WhatsApp sul vostro smartphone. Andate nelle Impostazioni dell’applicazione. Cercate la voce “Preferiti”.

Se la vedete, congratulazioni! Potete subito iniziare ad aggiungere i vostri contatti più importanti alla lista. Se invece non la trovate, non disperate: l’aggiornamento arriverà presto anche per voi.

A cosa serve la funzione Preferiti?

Questa nuova funzione permette di avere sempre a portata di mano i contatti con cui comunicate più spesso, sia che si tratti di singoli individui o di gruppi. Una volta aggiunto un contatto o un gruppo ai Preferiti, potrete:

Accedervi rapidamente: non dovrete più scorrere l’intera rubrica per trovare chi cercate. I vostri Preferiti saranno sempre in cima alla lista, sia nella sezione chat che in quella delle chiamate.

Riconoscerli al volo: i contatti e i gruppi Preferiti potrebbero essere contraddistinti da un'icona o da un segno grafico particolare (la veste grafica potrebbe variare nelle diverse versioni dell'app).

Anche se al momento non avete ancora accesso alla funzione, il procedimento per aggiungere un contatto o un gruppo ai Preferiti sarà molto semplice:

Accedete alla sezione Preferiti dalle impostazioni di WhatsApp. Cliccate sul pulsante “Aggiungi”. Selezionate i contatti o i gruppi che desiderate aggiungere alla lista.

Insomma, la funzione Preferiti di WhatsApp si preannuncia come una piccola grande rivoluzione per chi usa quotidianamente questa app di messaggistica. Addio al caos della rubrica e benvenuta velocità di comunicazione!