Arriva una nuova piattaforma di streaming per guardare lo sport: data d’uscita e quanto costa abbonarsi

C’è una nuova piattaforma di streaming per lo sport in arrivo: attenzione perché ora potrebbe esserci una rivoluzione totale in questo campo.

Negli ultimi tempi, oltre alle realtà in streaming per guardare film o serie tv, come Netflix e Amazon Prime, sono nate anche piattaforme per guardare gli sport in diretta. È questo il caso di Dazn, amato e odiato da migliaia di italiani, oppure di Now TV, evoluzione on demand di Sky.

Sembra che per il prossimo futuro le cose debbano continuare in questa direzione. A quanto pare, è pronta a debuttare una nuova piattaforma streaming per lo sport che assicura a tutti gli utenti match in alta qualità e tanti altri servizi aggiuntivi.

Guardare le partite in streaming è diventato ormai lo standard per migliaia di italiani. Coloro che preferiscono guardare la partita in casa, specialmente quando si parla di calcio, inevitabilmente devono mettersi nelle mani dello streaming, che piaccia o meno.

Piattaforma streaming per lo sport: qual è la nuova azienda pronta a partire in questo campo

Ma ben presto le cose potrebbero cambiare grazie all’arrivo di un altro importante player nel mondo degli sport in streaming. Di chi si tratta? Di Venu, una piattaforma streaming che racchiude gli eventi trasmessi dai big del network americano come ESPN, Fox e Warner Bros.

Si tratta di una piattaforma che offrirà tre tipologie di contenuti differenti: eventi in diretta in streaming, partite on demand programmate e approfondimenti o talk show sui propri sport preferiti. Venu includerà la programmazione di canali americani come ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, ABC, FOX, FS1, FS2, BTN, TNT, TBS, truTV e ESPN+.

Quali saranno gli eventi inclusi nell’abbonamento? Sono diversi gli sport che rientrano nella programmazione di Venu: dalla Major League di Baseball fino ai quattro tornei del Grande Slam di tennis passando per gli eventi dell’atletica e la Stanley Cup di Hockey sul ghiaccio.

Per ora, sembra che Venu sia destinata solo al mercato americano. Il prezzo di lancio per tale piattaforma streaming dedicata allo sport è di 43 dollari al mese. Non resta far altro che attendere ulteriori sviluppi per un’eventuale espansione, così da comprendere se questa piattaforma arriverà anche in Italia. Se dovesse avere successo, è lecito aspettarsi che prima o poi e deciderà di acquisire i diritti televisivi dei maggiori campionati di calcio europei come la Serie A.