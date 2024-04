Arriva nuovo TV Samsung da 98 pollici con prestazioni incredibili e costo basso: film perfetti e 120 Hz

Annunciato l’arrivo di un nuovo TV Samsung da 98 pollici a costo basso. Le prestazioni sono incredibili, resterete senza parole.

Scegliere un nuovo TV da acquistare per casa propria è diventata una scelta sempre più complicata. Considerando il fatto che ormai tutte le più grandi aziende tech al mondo hanno nel loro parco prodotti alcuni dispositivi dalle caratteristiche uniche.

Il nuovo TV Samsung da 98 pollici è spettacolare – Computer-idea.it

A cui si può accedere a costi più o meno convenienti, a seconda della strategia che si decide di applicare. Ecco dunque che diventa complicato scegliere il modello più adatto a quelle che sono le proprie esigenze. E se teniamo conto anche delle notizie che stanno emergendo in merito ai nuovi prodotti in arrivo nei prossimi mesi, ecco che il quadro diventa ancora più complicato.

Oggi parliamo in particolare di un nuovo TV Samsung che è stato appena annunciato, dalle dimensioni importanti di 98 pollici ma con un prezzo accessibile. Dopo aver scoperto quelle che sono le sue prestazioni garantito, potreste valutare anche voi la possibilità di acquistarlo per posizionarlo in casa vostra.

TV da 98 pollici Samsung: è economico e dalle prestazioni super

Che ormai Samsung abbia deciso di investire sui TV XL, non è più un segreto. Ci sono una lunga serie di modelli che danno modo di godere di pannelli giganteschi. Con una qualità senza senso, per poter avere a propria disposizione prestazioni ai limiti della perfezione. Ovviamente con costi importanti, ma non sempre è così. Come anticipato, c’è un nuovo televisore da 98 pollici che ha il 4K incluso e può essere vostro senza spendere troppo.

Già disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’azienda sud-coreana, questo modello DU9000 costa solamente 3.999 dollari. Una cifra accessibile tenendo conto di quelle che sono le sue dimensioni e le specifiche tecniche garantite. Per fare un confronto, pensate che la versione da 98 pollici del Samsung QN90D mini-LED costa 14.999 dollari!

Tra le tecnologie più interessanti, troviamo il nuovo Supersize Picture Enhancer. Una feature che dà modo di aumentare la nitidezza per pixel, sia per sorgenti 4K che per quelle scalate. Così da avere un’esperienza visiva sempre ottimale e coerente.

Un grande focus è stato riservato al gaming, grazie a 3 ingressi HDMI con supporto 4K 120 Hz. Così da ridurre al minimo l’input lag e godere di una fluidità senza precedenti. E concludono l’opera l’interfaccia smart TV Tizen per avere accesso a tutte le app di cui necessitate. Oltre al Gaming hub, ossia una piattaforma per poter godere del cloud da app come Xbox e Nvidia GeForce direttamente dal proprio telecomando.