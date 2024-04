Arriva nuovo pulsante da usare quando ti chiama uno sconosciuto: così lo smascheri in un attimo

C’è un nuovo pulsante da usare quando vi chiama uno sconosciuto. Ecco come funziona, è la novità che vi cambia la vita.

Uno dei problemi che da anni più tedia gli utenti è quello legato alle chiamate ricevute da un numero sconosciuto. Che solitamente si riferisce ad aziende di telemarketing selvaggio, che propongono servizi e offerte a cui non si dà mai troppo peso. Ma non solo, perché dietro l’angolo ci sono anche possibili truffe che si avvalgono della registrazione delle voci delle potenziali vittime.

Se non sapete come tutelarvi, allora c’è un nuovo pulsante che potrebbe fare esattamente al caso vostro. Lo dovete utilizzare ogni volta che vi chiama un numero sconosciuto, così che potrete notare dei miglioramenti immediati. Ecco di che cosa si tratta, è una novità che potenzialmente vi cambia la vita. Dopo averla provata, non ne farete mai più a meno.

Chiamate da sconosciuto: il nuovo pulsante da provare subito

C’è una grossa novità in arrivo per tutti coloro che sono soliti ricevere chiamate da numeri sconosciuti. Per chi è in possesso di questo smartphone, infatti, presto verrà introdotto un nuovo pulsante pensato proprio per dire addio alle chiamate di spam. Dovete provarlo subito, così da non dovervela più vedere con questo tipo di problemi.

Ad essere interessati sono in particolare i device della serie Pixel. L’app Telefono presto avrà la possibilità di godere della funzione Cerca, che dà modo di cercare rapidamente sul web i numeri sconosciuti. Quante volte vi è capitato di venire chiamati, di non rispondere e poi di andare subito su Google a scoprire chi è il mittente? Ora sarà tutto più veloce e istantaneo, con la ricerca che può venire effettuata direttamente mentre si sta ricevendo la telefonata.

Così facendo, non avrete più dubbi e potrete persino rispondere. Ma solo se sarete abbastanza veloci da avere la risposta prima che l’altra persona riattacchi. In caso si tratti di Spam, verrete avvisati per tempo dal motore di ricerca.

Con diversi siti che raccolgono ogni giorno segnalazioni in merito a quelli che sono i recapiti telefonici utilizzati dalle aziende di telemarketing selvaggio per contattare potenziali clienti. Se non vi viene mostrato nessun risultato, allora potrebbe trattarsi di una persona reale e fareste meglio a rispondere per scoprire chi si trova dall’altra parte della cornetta.