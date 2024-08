Arriva lo smartphone che si ricarica in 5 minuti e dura tutta la giornata: segnati questo nome

Grande novità per il mondo degli smartphone. Presto potrebbe arrivarne uno dalla batteria davvero eccezionale per tempi di ricarica.

In un’epoca in cui si vive sempre con lo smartphone in mano, uno degli aspetti più importanti, anche al di là delle prestazioni, è di sicuro la durata dello stesso in termini di batteria. Sempre più smartphone, infatti, sembrano necessitare di un aiuto in tal senso. E ciò a causa dei tanti programmi e delle app sempre più pesanti e che portano ad un consumo di energia spesso eccessivo.

A tal proposito, sembra proprio che ci sia un’azienda pronta a soddisfare questa richiesta. E tutto con uno smartphone dalla batteria praticamente inesauribile e con un ciclo di ricarica a dir poco sbalorditivo. Scopriamo di quale si tratta e quando potrebbe uscire sul mercato.

Arriva il nuovo smartphone con super batteria

Avere uno smartphone con una batteria che dura tutto il giorno è il sogno di molti. Ma cosa dire di uno che una volta scarico necessita solo di 5 minuti per tornare a funzionare a pieno regime? Ebbene, per quanto possa sembrare un’utopia si tratta di una possibile realtà.

E a pensarci è stata Realme che potrebbe lanciare ben presto il primo smartphone da 300W del mondo. Uno smartphone che avrà il nome di SuperVOOC. Uno smartphone che potrebbe diventare ben presto il nuovo Android di punta grazie ad una batteria extra large e in grado di superare i 6.000 mAh di capacità.

A ciò si aggiunge anche la possibilità di riportare la batteria scarica al 100% in soli 5 minuti. Il tutto per uno smartphone mai visto prima e che di sicuro attirerà l’interesse di molti anche per la possibilità di avere incluso nel prezzo (ancora sconosciuto) una classificazione IP60 che garantisce contro danni da polvere e acqua.

Un telefono davvero speciale, quindi, soprattutto di coloro che si trovano spesso fuori casa o in viaggio e che non amano portare con sé troppe ricariche d’emergenza. Senza contare che la possibilità di ricaricare uno smartphone in 5 minuti è un’idea vincente in quanto si potrà fare il tutto nel tempo di un caffè e senza troppi pensieri.

Quello di Realme si appresta ad essere, quindi, un telefono davvero rivoluzionario e in grado di far parlare di sé. Ovviamente, prima di poterne godere bisognerà attendere ancora del tempo. Per adesso, quindi, non si ha una data. Può essere utile, però, segnarsi il nome dello smartphone in modo da non farsi cogliere impreparati quando finalmente vedrà la luce.