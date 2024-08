Arriva il passaporto facile direttamente alle Poste: la novità che salva le vacanze

Autentica svolta per l’ottenimento del passaporto. Il documento ora potrà essere richiesto con più semplicità alle Poste: cosa cambia.

Il passaporto è uno dei documenti più importanti in assoluto poiché permette di raggiungere zone del mondo oltre i confini europei. Questo è necessario se si sta pensando di andare in vacanza in determinati Paesi e per questa ragione è adeguato conoscere la recente novità sulla richiesta dl passaporto, poiché consente di ottenerlo in maniera più facile.

Prima dell’arrivo di questa novità, il passaporto poteva essere richiesto alla Questura ma il processo che portava alla definizione del documento era molto lungo. Per questo motivo il Governo ha strutturato un progetto inerente la possibilità di poter richiedere il documento in un ufficio di Poste Italiane.

Dall’idea si è passati ai fatti e dopo l’incontro tra il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, c’è stato l’annuncio in merito all’apertura del servizio di richiesta e rinnovo passaporti presso tutti gli uffici postali situazioni in Italia.

Servizio passaporti in tutti gli uffici di Poste Italiane: arriva l’annuncio

Dal mese di luglio è stato dato il via al servizio di richiesta e rinnovo passaporti in tutti gli uffici di Poste italiane presenti in Italia. L’annuncio è stato fatto dal Direttore Generale Giuseppe Lasco dopo l’incontro con il Ministro dell’Interno riguardante l’avanzamento del progetto Polis di Poste Italiane.

Lasco nell’intervento ha evidenziato che conclusi i passaggi normativi questo servizio interesserà in maniera progressiva gli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra grandi e piccoli centri. Dall’indicazione del Ministero dell’interno, il gruppo Poste italiane si è fatto parte attiva per l’estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle Questure e dei Commissariati, e dallo scorso maggio ha registrato più di 350 richieste sui 31 uffici postali in cui il servizio era attivo.

Il Direttore Generale di Poste Italiane ha rivelato che oltre l’80% dei cittadini ha espresso richiesta di consegna a casa del documento tramite la loro azienda, una richiesta che ha permesso un sostanzioso risparmio di tempo e spostamenti importanti anche per l’ambiente. Dunque, il progetto è ormai avanzatissimo e chiunque stia pensando al passaporto potrà ottenerlo dirigendosi in un ufficio postale e procedendo alla dovuta richiesta. In questo modo potrà avere un documento utile per le proprie esigenze.