Arriva il nuovo smartphone top di gamma che si ricarica in 18 minuti: costa un terzo di S24 e iPhone 15

Questo smartphone è la scelta ideale per chi cerca un prezzo che finalmente metta d’accordo prestazioni e portafoglio.

Gli utenti moderni sono costantemente alla ricerca di dispositivi che non siano eccellenti solo dal punto di vista della potenza di elaborazione, ma che sappiano anche garantire una lunga durata della batteria. Gli utenti vogliono poter contare su un telefono che li accompagni per l’intera giornata, senza il timore di rimanere con lo schermo nero nelle situazioni più critiche.

Questo bisogno si scontra però con la realtà dei prezzi elevati dei top di gamma, che spesso rappresentano un investimento considerevole, soprattutto in tempi economicamente incerti come quelli attuali. La buona notizia è che la ricerca di uno smartphone che coniughi prestazioni elevate, autonomia garantita e un prezzo accessibile sembra finalmente aver trovato una risposta.

Prezzo competitivo e prestazione avanzate: il nuovo smartphone

Il panorama tecnologico sta infatti per assistere al lancio del Motorola Edge 50 Pro, un dispositivo che promette di rispondere alle esigenze di chi cerca un telefono all’avanguardia senza dover svuotare il proprio portafoglio. Con un prezzo di partenza che si aggira intorno a 360 euro, il Motorola Edge 50 Pro si posiziona come una solida alternativa ai più noti e costosi S24 e iPhone 15, offrendo caratteristiche tecniche da vero top di gamma a una frazione del loro costo.

Il segreto di questo smartphone sta nella sua capacità di ricarica ultrarapida a 125W, che permette di passare dallo 0 al 100% di batteria in soli 18 minuti. Questa caratteristica lo rende ideale per gli utenti che necessitano di una ricarica veloce in movimento, garantendo una notevole autonomia fino a 40 ore con una singola ricarica.

Il display OLED da 6,7 pollici, con una risoluzione Super HD 1,5K e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, assicura un’esperienza visiva di prim’ordine, mentre la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e la protezione Corning Gorilla Glass 5 si prendono cura della durabilità e della qualità dell’immagine.

All’interno, il Motorola Edge 50 Pro è alimentato dal chip Snapdragon 7 Gen 3 e da Android 14, con tre aggiornamenti principali del sistema operativo garantiti. Le configurazioni di memoria vanno da 8/256GB a 12/256GB, disponibili in tre eleganti colorazioni: Luxe Lavender, Moonlight Pearl e Black Beauty.

Il comparto fotografico, arricchito dall’intelligenza artificiale per migliorare stabilizzazione e tracking dell’autofocus, vanta una fotocamera frontale da 50MP e un trio di fotocamere posteriori che offrono una versatilità ineguagliabile, da scatti ultra grandangolari a zoom ottici e ibridi estremi.

Infine, nonostante il prezzo competitivo, il Motorola Edge 50 Pro non fa compromessi sulla connettività e le funzionalità aggiuntive, offrendo il supporto al 5G dual SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, e una serie di altre specifiche all’avanguardia che includono la resistenza all’acqua IP68, Dolby Atmos per l’audio e persino certificazioni Pantone per il display e la fotocamera.