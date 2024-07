Arriva il Bonus Internet ma solo per le famiglie con un diversamente abile: come averlo subito

Volete godere del bonus internet? È riservato alle famiglie con un diversamente abile. Ecco come fare per averlo subito.

Il mercato italiano offre una lunga serie di possibilità per tutti coloro che sono alla ricerca della connessione ad internet in casa. I vari provider presenti nel settore si stanno dando battaglia a suon di promozioni sempre più convenienti. Che danno modo di godere di connessione super veloce, un modem in comodato d’uso e tanti vantaggi extra.

A costi in calo costante, per venire incontro anche agli utenti più in difficoltà dal punto di vista economico. E non è finita qui perché, con l’obiettivo di garantire l’integrazione sociale e tecnologica, anche il Governo ha voluto dare il suo apporto.

Andando a lanciare un bonus internet che copre buona parte dei costi del canone da versare mensilmente. Per poterne usufruire, però, è necessario che ci sia almeno un diversamente abile a carico. In caso di risposta affermativa, ecco tutto quello che dovete sapere in merito alle modalità di richiesta: ci vuole pochissimo.

Bonus internet: requisiti e come richiederlo oggi stesso

Ci ha pensato l’AGCOM con la delibera 290/21/Cons del 23 settembre 2021 a stabilire tutti i requisiti e le modalità di richiesta per ottenere il tanto discusso bonus internet. Ossia un incentivo per poter attivare un contratto di linea fissa in casa, con buona parte dei costi coperta dai fondi dello Stato. Agevolazione che riguarda i disabili con disabilità motoria, i beneficiari della Legge 104, i sordi, i ciechi totali e quelli parziali.

Ma in cosa consiste? Per la connessione fissa, lo sconto applicato è del 50% e vale per tutte le offerte flat e semiflat voce e dati. Ma anche sulle offerte dedicate alla sola navigazione ad internet, indipendentemente dalla velocità di connessione disponibile. Per poterne godere, tutto quello che bisogna fare è presentare la domanda tramite l’operatore telefonico scelto.

Tutti i moduli sono disponibili nelle pagine dedicate agli utenti con disabilità. All’interno dei siti web dei provider. Sono diverse le promo disponibili, a partire da Fastweb. Che propone Casa Light, Casa e Casa Plus rispettivamente a 13,47 euro, 14,97 euro e 18,47 euro. Stesso discorso anche per Vodafone, con la possibilità di scegliere tra Internet Unlimited e Internet Unlimited V-MAX a 13,95 e 16,95 euro al mese.

Infine Sky WiFi, disponibile sia nella sua versione di base che in quella Plus a 14,95 e 17,95 euro al mese. Per tutte le altre informazioni, vi consigliamo di visitare direttamente il portale web dell’operatore da voi selezionato.