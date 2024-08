Approvato il nuovo bonus da 250 euro, senza limiti di reddito: la condizione è solo una, puoi averlo anche tu

In arrivo un nuovo bonus che ammonta a 250 euro e non serve avere un ISEE basso per ottenerlo, ecco a chi spetta e come richiederlo.

Ormai i bonus sono all’ordine del giorno e finché ne vengono elargiti è meglio approfittarne. In effetti le famiglie italiane stanno affrontando un momento economico molto difficile. Rispetto agli altri Paesi Europei, gli stipendi sono fermi da decenni e l’inflazione ha dato la “stangata” finale. Il potere d’acquisto è calato considerevolmente e alcuni esperti ipotizzano un autunno drammatico.

Ovviamente, perché i consumi si sono contratti moltissimo e sono diversi i comparti che ne risentiranno, in primis quello della Grande Distribuzione ma anche l’edilizia e l’immobiliare, così come il settore abbigliamento.

Una situazione a cui qualcuno prima o poi dovrà provvedere, perché se gli italiani non spendono l’economia non gira, ed è facile comprenderlo anche senza essere dei contabili. Al momento, si sta cercando di incentivare gli acquisti con bonus, sgravi fiscali e simili, e a questo proposito è in arrivo una novità. Ecco a chi è destinato un bel voucher da 250 euro.

Occhio al bonus, in arrivo 250 euro a chi risponde ai requisiti

L’iniziativa di cui stiamo parlando è locale e arriva dal Comune di Cavedago, in Trentino. L’amministrazione ha pensato di erogare un contributo a tutte le famiglie in cui nascerà un bambino, questo per incentivare la natalità. La diminuzione delle nascite è un altro dei problemi che il nostro Paese sta affrontando e che preoccupa moltissimo politici ed economisti.

L’iniziativa promossa da Cavedago è molto semplice: sarà erogato un buono da 250 euro da utilizzare per acquistare i beni e i prodotti di prima necessità del bebè, sia per l’igiene che la cura e l’alimentazione. Il voucher andrà speso presso gli esercizi commerciali dell’Altopiano della Paganella o del Comune di Cavedago, ed entro 1 anno.

Nel bando ufficiale, che è possibile consultare nel sito ufficiale del Comune in oggetto, si trovano altri dettagli. I richiedenti potranno scaricare dal sito il documento da compilare in cui si dichiara di essere residenti da almeno 6 mesi nel territorio, di essere in regola con i pagamenti delle imposte comunali e di avere la cittadinanza italiana o comunitaria o con permesso di soggiorno.

Non è richiesto, dunque, un determinato ISEE e tutti potranno ottenere il buono acquisto da 250 euro. Secondo il Sindaco di Cavedago si tratta di un’azione concreta a sostegno della natalità, che come accennato poco sopra sta diventando un’emergenza nazionale.