Apple Watch Series 10, annunciato il grande miglioramento del prossimo modello: quale sarà

È stato annunciato il grande miglioramento di Apple Watch Series 10. Ecco a che cosa ha pensato l’azienda per il prossimo modello.

Gli Apple Watch sono diventati negli ultimi anni un vero e proprio must per tutti gli appassionati di smartwatch. Questi potenti dispositivi dell’OEM di Cupertino danno modo di godere di una lunga serie di vantaggi direttamente sul proprio polso. In particolare se si ha un iPhone da poter collegare, così da avere sempre in vista chiamate, messaggi, notifiche, ma anche app di navigazione, streaming musicale e chi più ne ha più ne metta.

Nel tempo sono stati introdotti anche una lunga serie di nuovi strumenti e di funzionalità uniche nel loro genere che hanno saputo far avvicinare ancor più consumatori. E la strategia dell’OEM di Cupertino non vuole di certo fermarsi qui, anzi. Secondo quanto emerso, per gli Apple Watch Series 10 ci sarà un grande miglioramento che è stato appena annunciato. Ecco di che cosa si tratta e come sarà possibile sfruttarlo sin dal momento dell’arrivo sul mercato.

Apple Watch Series 10: ecco la grossa novità in arrivo

Se tutto dovesse andare come da programma, prepariamoci ad un Apple Watch Series 10 che presenterà una grossa novità pronta a stupire ancora una volta tutto il mercato. La notizia è stata lanciata nelle scorse ore da alcuni esperti del settore, preannunciando quella che è l’ultima idea dell’OEM di Cupertino per continuare a macinare numeri da record in termini di vendita. Oltre che per soddisfare la sua community.

Si parla nello specifico di uno schermo OLED ancor più efficiente rispetto a quanto visto sui modelli attualmente in vendita. Così da ridurre il consumo energetico durante l’Always On Display. E lo a confermato The Elec, secondo cui verrà adottata la tecnologia TFT all’ossido policristallino a bassa temperatura.

E non è finita qui perché, se la scelta avrà il successo sperato, ecco che questa nuova tecnologia in futuro potrebbe venire adottata anche per altri device della casa californiana che ancora oggi usano gli OLED di vecchia generazione. Come per esempio i laptop e i tablet.

Al momento si attendono conferme, ma l’unica certezza è che il dispositivo verrà presumibilmente presentato il prossimo settembre. Nel Keynote che vedrà come grandi protagonisti i prossimi iPhone 16. Non rimane che attendere eventuali conferme o smentite ufficiali da parte di Apple stessa.