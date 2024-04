Apple sta per cambiare la sua calcolatrice dopo tanti anni: le novità del nuovo software

Ci sono grandi novità in arrivo in casa Apple. Tra le altre cose, l’OEM di Cupertino si prepara a stravolgere la sua calcolatrice dopo anni.

Siamo di fronte ad un periodo di grandi cambiamenti in casa Apple. L’azienda americana ha in mente alcune novità uniche che vanno a riguardare tanto i suoi dispositivi quanto i software. Se da un lato ci sono gli iPhone 16 in rampa di lancio e che aspettano solo di venire presentati, dall’altro vale la pena menzionare anche i vari iOS, macOS, watchOS ed iPadOS che nei prossimi mesi riceveranno l’attesissimo major update del 2024.

Che al momento ancora non è stato ufficializzato, ma ha intorno a sé numerosi leak e rumor che hanno scatenato l’entusiasmo anche dei consumatori meno esperti. Secondo quanto si legge, ci sono una lunga serie di modifiche che aspettano solo di venire lanciate.

E non parliamo solo di cambiamenti sostanziali, ma anche di alcune rivisitazioni che promettono di essere uniche. Nelle ultime ore si sta parlando in particolare della calcolatrice, ecco come verrà modificata dopo tanti anni.

Apple cambia la calcolatrice: ecco le novità in arrivo

Se tutto andrà come da programma, durante il prossimo WWDC Apple presenterà novità sostanziali anche per ciò che riguarda l’app Calcolatrice. Che verrà modificata con alcune importanti novità per il sistema operativo macOS 15, dedicato esclusivamente alla linea informatica. Ecco di che si tratta, in questo modo il software diventerà ancor più intelligente e funzionale da utilizzare.

Stando a quanto vociferato da AppleInsider, pare che macOS 15 avrà un’app Calcolatrice dotata di un sistema di conversione delle unità tutto nuovo e aggiornato. Che va ad aggiungersi alla conversione di valuta in base alle informazioni di tendenza. E non solo, perché verrà ufficialmente integrata con l’app Notes, così da fornire ulteriori notazioni matematiche. Per una combinazione ingegnosa e utile soprattutto per gli studenti.

Si parla poi di un nuovo menu della cronologia che verrà inserito nella barra laterale, così da poter visualizzare e aprire i calcoli passati. Con un riquadro molto simile a quello visto sull’app Notes negli anni scorsi. Tra le altre sue, questa sezione darà modo di passare da una modalità di calcolatrice all’altra.

Come Basic, Scientiic e Programmer. Infine, ci sarà la possibilità di regolare le dimensioni dell’app, indipendentemente dalla modalità selezionata. Il tutto dovrebbe arrivare anche su iOS 18, mentre non ci sono conferme riguardantesi iPadOS 18 in tal senso.