Apple spiazza tutti, grande annuncio per i possessori di Mac: è appena successo

Apple lancia un nuovo prodotto. Ecco l’annuncio che i fan del colosso di Cupertino aspettavano. In particolare i possessori di Mac.

Chi possiede un prodotto Apple, che sia un iPhone o un Mac sa bene che aver fatto questa scelta implica molto più che una mera preferenza in termini tecnologici. E, infatti, ogni nuova implementazione da parte dell’azienda di Cupertino viene attesa con speranze spasmodiche. Ebbene, oggi l’attesa è forse finita. L’annuncio che ha fatto Apple cambia tutto.

I prodotti Apple, infatti, spesso sono scelti per filosofia, oseremmo dire. Chi è un patito di questo tipo di dispositivi, infatti, a volte, sfiora il fanatismo, come mostrano le lunghe, interminabili, file e code che si formano fuori dagli store ogniqualvolta che, per esempio, viene immesso nel mercato un nuovo iPhone.

Questo perché, evidentemente, è ancora forte nei fan del marchio con la mela l’influenza di Steve Jobs e del suo pensiero, considerato tra i più rivoluzionari del ventesimo secolo, ma anche del nuovo millennio. Jobs, prematuramente scomparso, con il suo “Stay hungry, stay foolish” ha influenzato intere generazioni di cittadini e utenti.

Apple: il grande annuncio per i possessori di Mac

Ma, ovviamente, molto peso ha anche la stessa tecnologia utilizzata dagli Apple. Più potenti, più performanti, più innovativi e più sicuri, secondo chi li sceglie. Dunque, la notizia che vi diamo oggi era attesa davvero da milioni di utenti.

Ecco l’annuncio dell’azienda della mela morsicata. Apple ha recentemente reso disponibile la terza beta di macOS Sequoia per gli sviluppatori iscritti al suo programma di sviluppo, segnando un ulteriore passo avanti nello sviluppo del nuovo sistema operativo per Mac.

Attualmente, la nuova beta è accessibile esclusivamente agli sviluppatori e non è ancora disponibile in versione pubblica, similmente a quanto accade per iOS 18 e iPadOS 18, che non sono ancora stati rilasciati per il testing pubblico. Tuttavia, si prevede che una beta pubblica sarà resa disponibile a breve.

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, la build della terza beta di macOS Sequoia per gli sviluppatori è identificata con il numero 24A5289g. Al momento, non è chiaro se questa nuova beta introduca cambiamenti sostanziali, ma ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena saranno disponibili maggiori informazioni. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti sullo sviluppo di macOS Sequoia e degli altri sistemi operativi di Apple che arriveranno in futuro.