Apple rivoluziona ancora una volta il mondo della tecnologia, ti conviene risparmiare da ora: la data

Il colosso di Cupertino, Apple, sta attualmente lavorando ad una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe cambiare il mondo. Ecco qual è.

La multinazionale californiana, famosa per i suoi iPhone, tablet iPad e per i computer Mac, potrebbe nuovamente rivoluzionare la tecnologia mondiale, introducendo un dispositivo mai visto prima. Tutti i fan della Mela hanno ancora in mente la storica presentazione del primo iPhone, che avvenne il 9 gennaio 2007. Quel giorno, che è ormai entrato nella storia dell’umanità, Steve Jobs mostrò al mondo il dispositivo che avrebbe cambiato per sempre la vita di tutti.

Oggi, i nuovi amministratori del colosso di Cupertino potrebbero compiere la medesima impresa, grazie ad una rivoluzionaria tecnologia. Quest’ultima avrebbe quindi il potenziale per migliorare la nostra vita e per creare un futuro ricco di innovazioni. Cerchiamo di capire cos’è e quando uscirà.

Secondo le ultime indiscrezioni, la multinazionale Apple starebbe lavorando ad un rivoluzionario dispositivo: uno smartphone pieghevole. Come sapete, questi particolari apparecchi sono oggi venduti da tantissimi marchi, come ad esempio la Samsung, OnePlus, Motorola, OPPO e Huawei.