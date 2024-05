Apple pronta a rivoluzionare di nuovo il mercato degli smartphone: spunta una data storica

Se Apple riuscirà a realizzare quanto promesso, potremmo essere testimoni di un altro storico cambiamento nel mondo della telefonia.

Apple è una delle aziende che, nel corso degli anni, ha modificato più profondamente il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Dall’introduzione del primo iPhone fino agli ultimi modelli di Apple Watch, l’azienda ha sempre saputo sorprendere e attrarre l’attenzione di consumatori e critica.

Negli ultimi anni, però, Apple si è ritrovata spesso sommersa di critiche per la mancanza di innovazioni significative. Molti degli aggiornamenti ai suoi dispositivi sono stati visti più come strategie commerciali per aumentare le entrate dell’azienda che come veri e propri salti tecnologici.

Oggi, a fronte di tutte le critiche ricevute, sembra che Apple sia pronta a tornare al centro della scena con un annuncio che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per l’azienda e per il mercato degli smartphone nel suo complesso.

Una svolta inattesa: Apple prepara un modello di smartphone mai visto prima

Stando a recenti rapporti da analisti di settore e fonti affidabili, Apple sta preparando un prodotto che potrebbe rilanciare la sua reputazione come leader dell’innovazione e, in generale, ridefinire gli standard del settore mobile. La mossa è considerata rischiosa ma potrebbe avere un impatto dirompente sul mercato e sui consumatori.

Secondo le ultime rivelazioni finite onkine, Apple sta accelerando lo sviluppo di dispositivi pieghevoli, con piani ambiziosi che prevedono il lancio di un nuovo tipo di dispositivo entro i prossimi anni. Jeff Pu, analista di Haitong International Securities, ha segnalato che Apple potrebbe iniziare la produzione di massa di un dispositivo pieghevole da 20,3 pollici già alla fine del 2025, con un iPhone pieghevole previsto per la fine del 2026.

Questo nuovo prodotto non sarebbe solo un aggiornamento di quelli esistenti, ma rappresenterebbe un nuovo segmento di mercato per Apple, mirato al settore ultra-premium. Ulteriori dettagli emergono da fonti come Ming-Chi Kuo e Ross Young, che hanno suggerito lo sviluppo di un MacBook pieghevole e di un dispositivo ibrido pieghevole da 20 pollici, con lanci previsti per il 2026 o il 2027.

Pare inoltre che a Cupertino si sta valutando un ibrido MacBook/iPad con schermo pieghevole a doppia faccia, una mossa che potrebbe sfumare ulteriormente i confini tra laptop e tablet. Questi sviluppi suggeriscono un futuro in cui i dispositivi Apple non solo cambieranno forma, ma anche funzionalità, adattandosi più fluidamente alle esigenze degli utenti in modi prima impensabili.