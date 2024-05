Apple Pencil 3 sempre più vicina: le possibili nuove caratteristiche

Dopo 3 anni di attesa, Apple Pencil 3 sembra diventare presto realtà: indiscrezioni caratteristiche innovative.

L’uscita della nuova Apple Pencil 3 è bramata da diverso tempo, ma le ipotetiche novità che saranno introdotte sembrano colmare di gran lunga le attesa dei clienti. A poche ore dall’evento ufficiale di presentazione dei nuovi prodotti, tra cui iPad e accessori annessi, nel codice sorgente del sito di Apple sono comparsi dei nuovi riferimenti che citano, appunto, la nuova Apple Pencil.

Questo sembra un indizio ben chiaro da parte dell’azienda, arrivato dopo ben 3 anni di indiscrezioni. Ad oggi il debutto di Apple Pencil 3 pare essere vicino e le indiscrezioni pubblicate da MajinBu ne sono una prova aggiunta. Il leaker afferma anch’esso che la nuova generazione della penna è in fase di lancio e, oltre a questo, svela le ipotetiche caratteristiche che renderebbero questo prodotto unico e senza precedenti.

Apple Pencil 3: le ipotetiche caratteristiche

Tra le grandi novità della prossima Apple Pencil 3 ci sarebbe la presenza di punte magnetiche intercambiabili. Quete, offrirebbero la flessibilità di sostituire le punte non solo in caso di usura, ma anche per adattarsi alle diverse esigenze di disegno. Si parla di tre opzioni disponibili: disegno libero, disegno tecnico e pittura. Ciascuna punta differenziandosi per lunghezza, spessore e materiale.

Un’altra interessante indiscrezione riguarda un brevetto depositato da Apple, suggerendo che la nuova Apple Pencil potrebbe catturare colori e texture dal mondo reale. Adesso, immaginate di toccare una superficie ruvida e gialla con il pennino e vederla replicata istantaneamente sull’app di disegno. Ecco, l’obiettivo sarebbe il medesimo.

Sebbene esistano già pennini con questa funzionalità, vederla su iPad la renderebbe accessibile anche moltissime persone. L’insider Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che la nuova Apple Pencil potrebbe apparire ancora più realistica nell’esperienza complessiva, simulando il feedback tattile degli strumenti di disegno analogici attraverso un motore per vibrazioni all’interno.

Inoltre, dal codice sorgente di iPadOS 17.5 Beta emerge la possibilità di premere la punta dello stylus per accedere a scorciatoie, come inserire testo, adesivi, firme e forme. Questa funzionalità, oltre a conferire praticità per lo stesso utente, arricchirebbe le possibilità attuali, citando il doppio tap già presente.

Non solo. Nel codice sorgente della pagina ufficiale dell’evento Apple sono stati rinvenuti riferimenti al possibile nome ufficiale del dispositivo: Apple Pencil Pro. Anche se vero che manca una data ufficiale, con il lancio imminente dei nuovi iPad, è molto probabile che Apple presenti contemporaneamente la nuova Apple Pencil 3 insieme alla nuova Magic Keyboard. Non ci resta che attendere.