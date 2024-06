Apple non si ferma: tra le novità in arrivo ce n’è una che fa impazzire gli utenti

Ci sono tante novità in arrivo in casa Apple. Ma una in particolare sta facendo impazzire gli utenti: di cosa si tratta.

Si è da poco concluso l’Apple Worldwide Developers Conference 2024, un grande evento che si tiene ogni anno durante il quale l’OEM di Cupertino presenta alcune delle principali novità in arrivo per i suoi prodotti di punta. Ed è stato così anche quest’anno, con il colosso tech che si è soffermato in particolare su iOS 18.

Il nuovo sistema operativo in arrivo il prossimo autunno promette di essere spettacolare come non mai. Un vero e proprio punto di rottura con il passato, grazie all’apporto che l’Intelligenza Artificiale potrà avere. Tra le tante modifiche e aggiornamenti annunciati, ce n’è uno che ha fatto impazzire i fan. Ecco di che cosa si tratta, dopo averlo scoperto farete partire il conto alla rovescia per poter procedere con il download del nuovo major update sul vostro iPhone.

iOS 18: la novità di Apple che sta facendo impazzire tutti

Oltre alle tante modifiche a livello di Intelligenza Artificiale di cui già si è parlato nei giorni scorsi, Apple ha voluto esagerare durante il WWDC 2024, andando a presentare alcune modifiche pazzesche che riguarderanno iOS 18. Viste più da vicino, per potersi fare un’idea di quello che sarà il prossimo major update in arrivo dalle parti di Cupertino.

Tra le altre cose, ci sarà finalmente un potenziamento reale per l’app Foto. Una delle più utilizzate in assoluto, che dà modo di accedere alla galleria con tutte le foto e i video salvati. Ora gli utenti potranno modificare le proprie immagini scattate o salvate con funzioni inedite e utilissime.

Ce n’è per esempio una che darà modo di rimuovere oggetti o persone indesiderate dalle fotografie. Grazie proprio all’Intelligenza Artificiale, che farà da base ad uno strumento di selezione di tutti gli elementi extra che non vogliamo facciano parte di uno scatto. Pensate per esempio ad una vostra foto con un panorama bellissimo alle vostre spalle.

Rovinato però da un turista che stava passeggiando. Ora vi basterà fare tap su Modifica dall’app Foto e troverete lo strumento perfetto per cancellare tutto e rendere la modifica impercettibile. Vi ricordiamo che iOS 18 non arriverà prima di settembre, ma già in questi giorni potete scaricare la versione Beta per provare in anteprima tutte le modifiche. Essendo una prova, potreste imbattervi in bug ed errori. Ecco perché, ancor prima di procedere, è sempre consigliato effettuare un backup dei propri dati personali.