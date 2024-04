Apple lancia l’allarme in 92 Paesi: a rischio dati personali, cosa sta succedendo

Apple ha comunicato un messaggio agli utenti di 92 Paesi a cui fare attenzione. I dati personali sono a rischio: cosa sta succedendo.

L’azienda di Cupertino ha inviato agli utenti di 92 Paesi una comunicazione che ha evidenziato la possibilità di essere finiti nel mirino di attacchi hacker. Questi tentativi dei cybercriminali mettono a rischio i dati personali di chi utilizza dispositivi Apple.

Apple è al centro di una situazione non semplicissima da risolvere dato che coinvolge tantissimi utenti al mondo. Gli attacchi spyware lanciati dai cybercriminali possono portare al furto delle informazioni personali, con tutti i problemi che poi potrebbero sorgere. Per questo motivo l’azienda americana ha deciso di diffondere uno specifico messaggio che consente agli utenti di correre subito ai ripari. Vediamo insieme cosa sta succedendo e come evitare di perdere i dati personali.

Attacco utenti Apple: il messaggio diffuso dall’azienda

Gli utenti Apple presenti in 92 Paesi hanno ricevuto un messaggio in cui si evidenziava della presenza di attacchi spyware mercenari. La notifica inviata agli utenti non ha rivelato l’identità degli hacker e i paesi in cui è emerso il pericolo.

La comunicazione diffusa dalla società di Cupertino è la seguente: “Apple ha rilevato che sei stato preso di mira da un attacco spyware mercenario che sta cercando di compromettere da remoto l’iPhone associato al tuo ID Apple“. Con queste parole l’azienda fa capire agli utenti di essere finiti nel mirino di un pericoloso attacco.

Apple ha anche sottolineato di non essere in grado di fornire altre informazioni in merito a questi attacchi. Il motivo è che gli spyware mercenari sono straordinariamente rari e molto più sofisticati rispetto alle altre comuni attività dei criminali informatici.

Ad ogni modo, l’azienda di Cupertino ha spiegato di far affidamento alle informazioni e alle indagini interne di intelligence sulle minacce in rete per rilevate tale attacchi e consentire agli utenti di poter proteggere adeguatamente i propri dati personali. Le notifiche di Apple sono avvisi ad altissima affidabilità e trasmettono il messaggio di non sottovalutare cosa sta accadendo.

Dunque, gli utenti presenti in 92 Paesi devono fare attenzione a questi attacchi che sembrano molto difficili da evitare. L’azienda americana, però, lavorerà intensamente e accuratamente per contrastare questi tentativi e ridare la giusta sicurezza alle tantissime persone che utilizzano i dispositivi Apple ogni giorno.