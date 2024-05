Apple, la nuova funzione rivoluziona il modo di viaggiare: perché non potremmo farne a meno

Apple sta per introdurre una nuova funzione che rivoluziona radicalmente il modo di viaggiare: sarà indispensabile per tante persone.

La tecnologia è stata protagonista di innumerevoli passi avanti tramite soluzioni che hanno un deciso impatto nella vita di tutte le persone. In questo scenario rientra la nuova funzione pensata da Apple e che va a cambiare totalmente il modo di viaggiare.

L’azienda di Cupertino ha pensato ad una funzione molto importante per chi non può fare a meno del proprio smartphone durante i viaggi. Questa nuova soluzione arriverà prestissimo sugli iPhone e sugli iPad e consentirà a tante persone di poter gestire al meglio ogni tipo di spostamento in auto ma che hanno difficoltà a intraprenderlo.

Il mal d’auto è una problematica che riguarda tantissime persone e si manifesta tramite nausea, vomito e malessere generale. Tale disturbo non si verifica solo in auto, ma anche se si viaggia su altri mezzi di trasporto come aereo, nave, treno e autobus.

Apple, la funzione “Vehicle Motion Cues” cambia i viaggi in auto: come funziona

La funzione “Vehicle Motion Cues” è pensata per le persone che soffrono di cinetosi, mal d’auto appunto, e in particolare per chi non riesce a guardare lo schermo dello smartphone mentre il veicolo è in movimento. Prima di conoscere dettagliatamente la funzione, è utile comprendere le cause scatenanti di questo disturbo.

Nelle persone predisposte, gli organi dell’equilibrio situati nell’orecchio interno e gli occhi inviano messaggi discordanti al cervello durante la fase di movimento. Questa cosa accade anche quando si fissa lo schermo di uno smartphone mentre si è viaggio, generando una confusione di messaggi sul piano del sistema nervoso centrale.

Gli esperti sconsigliano di utilizzare il telefono e in generale gli schermi mentre si viaggia per chi soffre di cinetosi, ma la nuova funzione dell’azienda di Cupertino promette di alleviare i sintomi di questo disturbo per chi non può fare a meno di utilizzare lo smartphone durante il viaggio.

L’attivazione della funzione “Vehicle Motion Cues” si verifica quando la persona è seduta sul sedile del passeggero di un veicolo grazie ai sensori, come gli accelerometri e il GPS, presenti sui dispositivi Apple. È pensata per trarre in “inganno” il cervello tramite dei punti animati sullo schermo che seguono le variazioni di movimento dell’auto.

Ogni tipo di movimento del veicolo porta i punti a muoversi in perfetta sincronia. Gli ingegneri di Apple credono che questa funzione aiuti a ridurre i sintomi della cinetosi, contrastando il processo che porta alla sua emissione. Una volta rilasciata, entro fine anno, la funzione potrà attivarsi in maniera automatica oppure tramite il Centro di controllo.