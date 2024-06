Apple inarrestabile: l’annuncio che tutti aspettavano, c’è l’accordo

Apple non si ferma e continua la sua corsa con l’annuncio che tutti aspettavano. Finalmente c’è l’accordo: ecco i dettagli.

L’attenzione mediatica e degli appassionati di tecnologica è sempre elevatissima quando si parla dell’azienda di Cupertino. Apple infatti nel tempo ha raggiunto un livello davvero di primissimo profilo e ora prosegue la sua già ricca storia con un annuncio che aspettavano davvero tutti.

La tecnologia è in continua evoluzione e le grandi aziende cercando di lavorare approfonditamente per stare al passo con tutti i cambiamenti possibili. Questa volta Apple ha rivolto il suo sguardo verso l’area dell’intelligenza artificiale, stipulando anche un accordo con uno dei più importanti nomi di questo settore.

I dispositivi dell’azienda americana cambieranno prossimamente grazie all’introduzione di un determinato livello di intelligenza artificiale. Vediamo insieme come funzionerà il progetto stipulato da Apple.

Tim Cook annuncia la Apple Intelligence: al suo interno anche l’accordo con OpenAI

Alla conferenza degli sviluppatori di Cupertino Tim Cook ha svelato i dettagli sulla Apple Intelligence, annunciando anche l’accordo con OpenAI. Questo accordo permetterà ai sistemi operativi di poter lavorare con l’aiuto di ChatGPT. Il CEO ha definito questo nuovo capitolo come un grande passo per l’azienda, spiegando che l’IA deve riflettere i loro principi: essere potente, capace di capire il contesto personale e in grado di mantenere la privacy.

Apple Intelligence presenta al suo interno quello che è, con tutta probabilità, il più grande aggiornamento di Siri da quando è arrivato. L’azienda ha affermato che l’assistente con l’IA è ancora più integrato nei suoi sistemi operativi. In sintesi non sarà più solo un’interfaccia vocale ma una specie di chatbot con cui poter fare conversazione. Siri interagirà con le altre app e riuscirà a capire il contesto in cui si trova.

L’ultima novità di casa Apple verrà implementata nelle ultime versioni dei sistemi operativi, oltre a iOS e iPadOS, macOS Sequoia e visionOS. Per l’azienda ha sottolineato che la Apple Intelligence è solo il primo sguardo a quello che si potrà fare con l’intelligenza artificiale.

A rendere ancora più importante questa novità c’è l’accordo tra Apple e OpenAI per portare ChatGPT nei sistemi operativi. L’annuncio è stato fatto dalla stessa azienda americana durante la conferenza degli sviluppatori. L’integrazione con il chatbot dell’azienda guidata da Sam Altman arriverà nelle prossime versioni dei sistemi operativi per iPhone, Mac e iPad.