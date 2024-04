Apple, i 5 più grandi flop della storia dei dispositivi della mela morsicata: la classifica

Non sempre successi in casa Apple. Anche l’OEM di Cupertino, nella sua storia, ha avuto dei flop: la classifica dei 5 peggiori.

Che ancora oggi Apple sia considerata una delle aziende tech più importanti al mondo, è un dato di fatto. L’iconica mela morsicata per molti rappresenta una sorta di religione, con ogni singolo dispositivo che va acquistato ed utilizzato sin dai primi giorni di disponibilità. Per via del sistema operativo sempre interconnesso, facile da utilizzare e bello da vedere.

E anche per il design stesso dei device, iconico e resistente come non mai. Senza dimenticare le prestazioni, fornite dai chip di ultima generazione prodotti direttamente dall’azienda californiana. Ma non è tutto rose e fiori nemmeno per una delle big tech più celebrate della storia.

Anche per Apple ci sono stati alcuni dispositivi lanciati che si sono rivelati un flop assoluto e hanno scatenato il malcontento anche dei fan più accaniti. Ecco la classifica completa con i 5 più grandi disastri dell’azienda americana, alcuni forse ve li eravate dimenticati.

La top 5 dei flop di Apple: ecco la classifica completa

Anche i migliori sbagliano, penserete. Ed è così anche per Apple, l’azienda tech più famosa di tutte che viene sempre ricordata per i suoi prodotti di successo. Ma che in realtà ha alcuni scheletri nell’armadio, con dispositivi che si sono rivelati un flop assoluto e ancora oggi vengono ricordati da tutti come una delusione totale.

Partiamo dall’Apple Lisa, un computer che non ha conquistato i clienti per via delle sue specifiche sin troppo avanzate per quelle che erano le esigenze all’epoca del lancio. Il che ha portato ad un costo di vendita impensabile per i tempi.

Al secondo posto l’Apple QuickTake, di cui forse vi eravate scordati. Altro non era che una fotocamera digitale che creò scompiglio nel periodo di vendita ma sparì dopo pochi anni. Per via dei suoi limiti di compatibilità e per le ridotte capacità tecnologiche.

Ultimo gradino del podio per Newton, una sorta di palmare che in realtà ha ‘floppato’ per le tempistiche di lancio. Un’idea fin troppo rivoluzionaria per i tempi, ma che per molti ha funto da apripista per quelli che sarebbero stati gli iPhone e gli iPad del futuro.

Quarto posto per AirPower, un prodotto più vicino ai nostri giorni e che in realtà non ha mai visto la luce. Si sarebbe dovuto trattare di un pad wireless per la ricarica di più device contemporaneamente. Chiude questa speciale classifica Apple Car, la tanto chiacchierata auto elettrica a guida autonoma di cui si parlava anni fa ma il cui progetto è stato cancellato ufficialmente poco dopo.