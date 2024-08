Apple ha le idee chiare per gli iPhone 17: saranno molto diversi dai modelli precedenti

Se le anticipazioni si confermeranno, il 2025 potrebbe essere l’anno in cui l’iPhone tornerà a essere un faro di innovazione.

Negli ultimi anni, Apple ha affrontato critiche per aver introdotto pochi cambiamenti significativi nei suoi nuovi modelli di iPhone, con molti utenti che lamentavano la mancanza di innovazione rispetto ai competitor. Il gigante tech di Cupertino sembra però ora determinato a invertire questa tendenza. Con l’iPhone 16, Apple ha già promesso di introdurre novità che potrebbero riportare i suoi dispositivi sotto i riflettori.

Se l’iPhone 16 promette di segnare un punto di svolta, le voci e le anticipazioni sull’iPhone 17 indicano che Apple potrebbe avere in serbo cambiamenti ancora più radicali per il futuro. Le aspettative per i modelli in uscita nei prossimi anno sono in effetti già molto alte, con numerosi analisti e appassionati che già fantasticano su come Apple intenderebbe differenziare i suoi futuri dispositivi dai modelli precedenti.

L’azienda è nota per la sua capacità di mantenere il segreto sui suoi prodotti fino al momento del lancio, ma alcuni dettagli sono già trapelati, facendo crescere l’attesa per quello che potrebbe essere uno dei modelli più innovativi degli ultimi anni.

iPhone 17: un salto tecnologico significativo

Apple sembra determinata a ridefinire gli standard della telefonia mobile con l’iPhone 17. Le indiscrezioni indicano che tutti e quattro i modelli della prossima linea riceveranno importanti aggiornamenti, soprattutto nel comparto fotografico.

Si prevede infatti che l’iPhone 17 sarà dotato di una nuova fotocamera frontale da 24MP, un notevole miglioramento rispetto all’attuale fotocamera da 12MP con cinque elementi presente sulla linea iPhone 15. Questo aggiornamento promette di migliorare significativamente la qualità delle immagini, grazie alla maggiore capacità di correggere distorsioni ottiche.

Un’altra novità riguarda la memoria RAM. Mentre l’iPhone 16 vedrà tutti i modelli dotati di 8GB di RAM per supportare la nuova Apple Intelligence, l’iPhone 17 dovrebbe andare oltre, con i modelli Pro equipaggiati con 12GB di RAM. Questo aumento di memoria sarà fondamentale per gestire applicazioni sempre più complesse e migliorare l’efficienza complessiva del dispositivo.

L’iPhone 17 introdurrà anche un nuovo pulsante Capture, che permetterà di zoomare avanti e indietro con un semplice gesto e fungerà da pulsante di scatto per foto e video. Questo pulsante sarà disponibile su tutti i modelli, rendendo la fotografia mobile ancora più intuitiva e accessibile.

Inoltre, Apple differenzierà ulteriormente i modelli non-Pro dai Pro con un diverso utilizzo del chip A18. Tutti i modelli utilizzeranno il processore A18, ma quelli Pro avranno un numero maggiore di core GPU attivi, offrendo prestazioni grafiche superiori. Questo approccio aiuterà Apple a mantenere un chiaro divario tra i dispositivi più costosi e quelli più accessibili, senza compromettere l’esperienza utente sui modelli base.