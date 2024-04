Apple e Samsung devono prepararsi: sta arrivando un nuovo smartphone top di gamma

C’è un nuovo smartphone top di gamma all’orizzonte che promette di essere spettacolare. Apple e Samsung dovranno prepararsi.

Quando si pensa ad uno smartphone top di gamma, il pensiero immediato al giorno d’oggi va ad Apple e Samsung. Che hanno saputo nel tempo monopolizzare questo tipo di mercato coi loro iPhone e Galaxy, serie sempre più di successo e che si aggiornano di anno in anno con modelli all’avanguardia. Sia dal punto di vista del design che della scheda tecnica e del software. Tanto che i numeri di vendite continuano ad essere da record.

La concorrenza continua a spingere dalle retrovie, e ci sono alcuni brand come Xiaomi e Oppo che riescono a dire la loro con dispositivi a prezzi più concorrenziali e schede tecniche di livello. Ma presto potrebbe esserci un nuovo protagonista, un possibile smartphone top di gamma che punta a mettere i bastoni tra le ruote proprio ad Apple e a Samsung. Ecco che cosa sappiamo a livello di specifiche tecniche e quale potrebbe essere la finestra di lancio sul mercato.

Nuovo smartphone top di gamma in arrivo: Apple e Samsung sono avvisate

Prepariamoci all’arrivo sul mercato di un nuovo smartphone top di gamma che promette di fare scintille, tanto che c’è già chi vuole posizionarlo sullo stesso piano dei flagship di Apple e Samsung. Al momento si tratta solo di voci, ma non è detto che già nel corso del 2024 avremo maggiori notizie in merito. La protagonista di questa grande mossa è un’altra azienda tra le più riconosciute in assoluto, ossia Google.

Nei prossimi mesi è atteso il lancio della nuova serie Pixel che, secondo quanto emerso, potrebbe per la prima volta avere quattro modelli singoli. Ossia i due standard e Pro, il 9 Pro XL e una new entry: il Pixel 9 Pro Fold. A parlarne è stato un insider di Google ai microfoni di Android Authority, secondo cui questo nuovo modello andrebbe ad integrare alcune specifiche tecniche che lo posizionano di diritto tra i dispositivi più performanti dell’intero mercato.

Ad oggi non ci sono ancora informazioni dettagliate a riguardo, ma tutto lascia pensare che verrà utilizzato l’attesissimo chipset Tensor G4. Un SoC che sarà presente anche sui Pixel 9 e 9 Pro. Per i design, invece, dovrebbe essere simile agli altri tre modelli. Una seconda chance data ai pieghevoli, dunque, con Google che vuole tastare di nuovo il terreno e capire se i tempi sono maturi per imporsi in questo settore con un top di gamma assoluto.