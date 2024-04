Apple difende l’aspetto peggiore dei nuovi Macbook con una scusa assurda: furia sui social

La nuova strategia di Apple non è stata accolta con favore dalla base degli utenti, che sono pronti a scommettere sul suo fallimento.

Nel mondo in rapida evoluzione della tecnologia, le grandi aziende del settore spesso si trovano a navigare tra innovazione e le aspettative sempre crescenti dei consumatori. Non è raro che le decisioni di queste compagnie, soprattutto quando si tratta di nuovi lanci di prodotti, suscitino reazioni piuttosto dure nel pubblico.

Un esempio storico è il lancio di Windows 8 da parte di Microsoft, che ha ricevuto numerose critiche per la sua interfaccia utente radicalmente diversa e meno intuitiva rispetto ai predecessori. Anche Sony ha affrontato un’ondata di malcontento con il rilascio iniziale della PlayStation 3, il cui prezzo elevato e la scarsa disponibilità di titoli al lancio avevano allontanato fan fino a quel punto molto fedeli.

Oggi è Apple a trovarsi sommersa di polemiche per una caratteristica deludente dei suoi ultimi MacBook. Dopo aver annunciato una novità che ha subito attirato critiche, l’azienda si è affrettata a fornire una spiegazione che però non ha fatto altro che aumentare la frustrazione degli utenti.

Apple difende l’indifendibile e gli utenti si fanno sentire a gran voce sui social

Recentemente, Apple ha rilasciato i nuovi modelli di MacBook Air e MacBook Pro con processore M3, che partono con una configurazione base di soli 8GB di RAM unificata. Questa scelta ha immediatamente scatenato una valanga di critiche, considerando che molti competitori offrono 16GB come standard nei loro notebook premium. Gli esecutivi di Apple, nel tentativo di difendere questa decisione, hanno dichiarato che 8 sono “adatti” per “molti compiti”.

In un’intervista rilasciata alla pubblicazione cinese ITHome, Kate Bergeron, Vicepresidente di ingegneria hardware di Apple, insieme a Evan Buyze del team di marketing Mac, ha sottolineato come questa configurazione sia sufficiente per attività quotidiane come la navigazione web, la modifica leggera di foto e video e lo streaming di film.

La reazione dei consumatori e degli esperti del settore a questa affermazione così poco esaustiva e professionale non è stata affatto positiva. I commenti online sottolineano come, nella pratica, i Mac con 8GB di RAM si bloccano facilmente quando utilizzati per multitasking basilari, come l’uso contemporaneo di browser, Zoom e Microsoft Office.

Il malcontento generale si riflette anche nei dati di vendita, con un calo significativo registrato nell’acquisto di laptop Apple negli ultimi mesi. Resta da vedere se e come Apple deciderà di ascoltare questi feedback ed, eventualmente, modificare la propria strategia di mercato.