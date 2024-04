Apple, cambia tutto per gli utenti: cosa potranno fare per la prima volta su PC

Con questi cambiamenti, l’interazione degli utenti con i dispositivi Apple potrebbe finalmente diventare più flessibile.

Gli appassionati dei prodotti Apple sono da sempre attratti dall’innovazione tecnologica e dall’estetica raffinata che caratterizzano dispositivi come iPhone, iPad e MacBook. Questi dispositivi hanno rappresentato per anno l’avanguardia in termini di hardware e design e sono da sempre accompagnati da un ecosistema di servizi integrati che permette un’esperienza utente fluida ed efficiente.

Gli utenti Apple potranno finalmente dire addio alle restrizioni imposte dall’App Store – computer-idea.it

Tuttavia, non tutto quello che c’è nell’universo Apple è stato apprezzato, soprattutto per coloro che desiderano una maggiore apertura e flessibilità. Da tempo, infatti, molti utenti esprimono il proprio disappunto per la natura chiusa dell’ecosistema Apple. Il gigante tecnologico ha mantenuto un controllo ferreo sull’App Store, l’unica via ufficiale per l’installazione di applicazioni su dispositivi iOS.

Questo approccio ha garantito sicurezza e qualità, ma ha anche impedito agli utenti di sfruttare app e servizi non approvati direttamente da Apple. Oggi, finalmente, una significativa svolta sembra essere all’orizzonte, pronta a cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiranno con i loro dispositivi con la mela.

Si apre un’epoca di grandi cambiamenti per l’ecosistema Apple

Il cambiamento imminente riguarda la distribuzione delle app iOS, che non sarà più confinata esclusivamente all’App Store. A partire da martedì, gli sviluppatori che soddisfano determinati criteri di Apple potranno offrire le loro applicazioni agli utenti dell’Unione Europea direttamente tramite i propri siti web.

Questa novità rappresenta una vera rivoluzione per un ecosistema che finora ha escluso ogni possibilità di sideloading (cioè l’installazione di app da fonti esterne all’App Store). Questa apertura è stata stimolata dalle nuove normative dell’UE, in particolare dal Digital Markets Act (DMA), che mirano a equilibrare il campo di gioco tra i giganti della tecnologia.

Con l’introduzione del diritto di distribuzione web, Apple permetterà agli sviluppatori di bypassare l’App Store, offrendo un’alternativa diretta che potrebbe ridurre i costi per gli sviluppatori e offrire maggiori scelte agli utenti.

Le opportunità offerte da questa nuova apertura sono indubbie, ma Apple ha rassicurato tutti gli utenti che non trascurerà le implicazioni di sicurezza. Tutte le app distribuite sul web dovranno soddisfare i severi requisiti dell’azienda, un passo cruciale per mantenere l’integrità e la sicurezza dell’ecosistema iOS.

Per i consumatori, il primo download di un’app tramite sito web comporterà un processo di autorizzazione più complesso, progettato per garantire che solo gli sviluppatori affidabili possano distribuire le loro app direttamente. Questo flusso include diversi passaggi di verifica, che culminano nell’approvazione dell’installazione dell’app tramite le impostazioni di iOS.