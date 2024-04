Apple, brutto colpo per Macbook: l’azienda costretta a correre ai ripari

Questo caso evidenzia l’importanza di ascoltare i feedback degli utenti e di agire rapidamente in risposta a difetti significativi.

Apple, una delle aziende più innovative nel panorama tecnologico, è spesso al centro dell’attenzione. La maggior parte delle volte, fortunatamente, si ritrova sotto i riflettori grazie ai suoi prodotti rivoluzionari. Altrettanto spesso, però, si trova anche costretta ad affrontare le controversie che ne scaturiscono. Con una reputazione costruita sull’eccellenza e sull’avanguardia, ogni passo falso dell’azienda di Cupertino si trasforma rapidamente in notizia.

E nel contesto attuale, dove la tecnologia si intreccia sempre più strettamente con la vita quotidiana, anche gli errori più piccoli possono avere ripercussioni significative sull’immagine dell’azienda. In questo scenario, il design dei prodotti, che dovrebbe essere sinonimo di funzionalità e affidabilità, si rivela a volte una spina nel fianco per Apple. I MacBook, in particolare, hanno creato non pochi problemi all’azienda, a causa di decisioni di design che hanno avuto impatti decisamente negativi sulla user experience.

La battaglia legale si conclude e Apple è costretta a pagare

La questione al centro della disputa era il design della tastiera a farfalla dei MacBook, introdotta nel 2015 e fonte di numerosi malcontenti tra gli utenti. Nonostante le numerose segnalazioni e lamentele, Apple ha continuato ad adottare questo design fino al 2019, arrivando infine a una battaglia legale su vasta scala. Nel luglio 2020, Apple ha finalmente trovato un accordo per risolvere una causa collettiva che pendeva sull’azienda da anni, con un fondo di compensazione di 50 milioni di dollari.

Le tastiere in questione erano note per la loro fragilità e la tendenza a guastarsi a causa di particelle di polvere che si infilavano sotto i tasti, rendendo la digitazione un’esperienza frustrante e spesso impossibile. Nonostante il rifiuto iniziale, Apple ha dovuto ammettere le sue colpe e affrontare la realtà dei fatti quando è stato accertato che i modelli di MacBook con tastiera a farfalla presentavano un tasso di malfunzionamenti superiore a quanto accettabile.

Gli utenti in California, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York e Washington, che avevano acquistato MacBook tra il 2015 e il 2019, sono quindi stati idonei a ricevere risarcimenti variabili tra i 50 e i 395 dollari, a seconda della gravità e della frequenza delle riparazioni effettuate.

L’ammissione dei problemi da parte di Apple ha coinciso con l’introduzione della nuova Magic Keyboard nel 2020, che segna un ritorno al meccanismo a forbice più tradizionale e affidabile. Questo cambiamento, sebbene accolto positivamente dalla comunità di utenti e critici, pone però seri interrogativi sull’impatto a lungo termine che queste vicende potrebbero avere sulla reputazione dell’azienda americana.