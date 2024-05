Apple, arriva la svolta: per i MacBook sta per cambiare tutto, succederà a breve

Apple sarà protagonista di una svolta davvero inaspettata. Per i MacBook a breve cambierà tutto: ecco cosa succederà.

Il settore tech ha al suo interno diverse e importanti aziende che nel corso degli anni hanno raggiunto una posizione di sicuro riguardo. Tra queste spicca sicuramente Apple con i suoi molteplici prodotti e servizi, che regalano agli utenti un’esperienza sempre diverse e all’altezza della situazione.

L’azienda di Cupertino di recente è stata spesso protagonista di notizie che hanno cambiato la logica aziendale interna. Questa volta Apple sarà protagonista di una svolta che cambierà tutto per i MacBook. Una decisione sancita e che avrà delle sicure ripercussioni per il futuro.

La svolta è partita da un tribunale federale americano che ha concesso il via libera ad un accordo tra l’azienda americana e i proprietari di MacBook che hanno avuto uno specifico problema, che porterà Apple a versare un risarcimento.

Apple, risarcimento ai proprietari di MacBook: il problema riguarda le tastiere

I possessori dei MacBook con una tastiera difettosa riceveranno a breve un risarcimento da parte di Apple. Questo è stato stabilito da un tribunale federale americano dopo circa un anno. Introdotto nel 2015 per la prima volta, il design della tastiera si è rivelato propenso a guasti come la mancata risposta dei tasti anche in presenza di un solo granello di polvere o altri detriti depositati all’interno.

Il giudice incaricato ha approvato un accordo da 50 milioni di dollari che la società ha offerto ai clienti a causa dei difetti del suo design di tastiera ‘a farfalla’. Questa scelta è stata vista con una certa perplessità dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di tecnologia, che conoscono le debolezze di questa scelta.

L’intesa, come riportato dalla stampa americana, si riferisce ai clienti Apple in Florida, California, New Jersey, Michigan, Washington, Illinois e New York. Secondo l’accordo stabilito i proprietari di MacBook, MacBook Air e MacBook Pro acquistati tra il 2015 e il 2019, che hanno palesato dei difetti alla tastiera, potranno ricevere un risarcimento che va dai 50 ai 395 dollari.

In tale scenario Apple non ha mai ammesso alcun illecito e l’intesa transattiva stabilita significa che probabilmente l’azienda non aprirà più questo capitolo. Ad ogni modo, l’azienda ha accettato quanto stabilito dal giudice ed ha attivato tutta la procedura per l’erogazione del rimborso verso i possessori di MacBook con tastiere difettose.