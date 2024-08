Apple accontenta tutti con questa grande novità gratuita: ci sono voluti solo 19 anni di attesa

Sta per arrivare una grande novità per gli utenti Apple, del tutto gratuita: ecco di cosa si tratta e perché in molti l’attendevano.

Apple si aggiorna di tanto in tanto per offrire agli utenti novità incredibili e aggiornamenti che li fanno rimanere a bocca aperta. Questa volta, sembra che abbia preparato una novità che molti attendevano da anni. Un’altra caratteristica dell’imminente update? A quanto pare, si tratta di una nuova funzionalità che verrà offerta in modo completamente gratuito a tutti coloro che possiedono un dispositivo Apple.

Di cosa si tratta e quali sono i benefici che ne derivano? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito. In molti hanno criticato Apple negli ultimi tempi di adagiarsi sugli allori. L’azienda americana ormai è un punto di riferimento nel settore tecnologico e sembra abbia perso la sua iniziale volontà di innovare e stupire gli utenti.

Apple, la novità gratuita che in tanti aspettavano da circa 20 anni

Comunque, ora con questa novità in arrivo, sembra che Cupertino sia ritornata ai bei vecchi tempi. Di cosa si tratta? Ebbene, la storica app Mappe, chiamata anche Apple Maps, ben presto arriverà anche sul web. Il sistema che permette di orientarsi sul proprio dispositivo Apple verrà reso disponibile online e sarà fruibile per coloro che navigano sul web con un computer.

La Mela ha già lanciato online una versione Beta alla quale è possibile accedere. Ovviamente, gli esperti ora proveranno le diverse funzioni di Apple Maps online e presenteranno ufficialmente questa novità solo quando sarà effettivamente pronta.

Apple punta molto sulla versione online della sua storica app e vuole che tutto sia perfetto, senza bug o sbavature. Il brand statunitense con sede a Cupertino ha anche dichiarato di voler aggiungere altre funzioni speciali in questa versione.

Si tratta di una notizia importante che potrebbe scuotere un altro colosso del web, Google. L’azienda di Mountain View ha monopolizzato il mondo delle mappe online grazie a Google Maps, disponibile sia su telefono che su computer. Inoltre, ormai sembra che Google Maps non sia soltanto un semplice navigatore ma una sorta di hub nel quale recensire luoghi, trovare consigli su dove mangiare e pianificare itinerari per visitare determinate attrazioni.

Insomma, non resta far altro che attendere ulteriori notizie sul lancio della novità targata Apple, ovvero Mappe disponibile online per PC. Una volta che questo servizio verrà lanciato, allora ci sarà una vera sfida contro Google Maps.