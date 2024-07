App Netflix non più supportata su questi dispositivi: l’annuncio

L’app di Netflix non sarà più supportata su determinati dispositivi, arriva l’annuncio: ecco cosa cambia per gli utenti.

Nell’ultimo periodo la piattaforma streaming Netflix è stata al centro di diversi cambiamenti, tra cui l’eliminazione del piano base senza pubblicità. Recentemente, invece, è emersa una novità che cambierà la fruizione di alcuni utenti: è arrivata la decisione da parte dell’azienda di non supportare più l’app su un noto dispositivo.

Il mondo tech è sempre in continua evoluzione e questi cambiamenti possono segnare anche l’esperienza su uno o più dispositivi. Non è insolito, infatti, vedere aziende che annunciano il termine del supporto su smartphone e tablet. Questa volta Netflix ha deciso di porre fine al supporto dell’app su un dispositivo molto comune e diffuso. Vediamo insieme la decisione presa dall’azienda lo scorso 17 luglio 2024.

Sorpresa Netflix: l’app non sarà più supportata su un dispositivo Meta

I vertici di casa Netflix hanno deciso nella giornata del 17 luglio 2024, come riportato anche da The Verge e The Sun, di porre fine al supporto dell’app ufficiale per i visori Meta Quest. Tale decisione riguarda anche il più recente Meta Quest 3. La prima segnalazione inerente alla fine del supporto si è evidenziata da Upload VR ed ha fatto presto il giro della rete.

La fine del supporto all’app di Netflix per Meta Quest non significa che gli utenti dei visori non possano continuare a prendere visione dei contenuti forniti dalla piattaforma. È adeguato sottolineare che recentemente Meta ha implementato il supporto a Netflix per il browser di Quest, una scelta che consente agli utenti di poter passare per il sito Web e usufruire tranquillamente del servizio.

La presenza dello streaming a 1080p indica che non dovrebbero esserci eccessivi problemi nella visione dei contenuti Netflix, se si è possessori di un visore Meta Quest. Bisogna anche evidenziare che la piattaforma streaming in questi anni non ha mai puntato molto sulla versione VR della sua app, considerando anche il fatto che gli ultimi aggiornamenti significativi sono stati diffusi nel 2019.

Insomma, la decisione di Netflix è chiara e definitiva, ma dall’altra parte non incide negativamente sugli utenti dei visori Meta Quest, poiché quest’ultimi possono continuare ad usufruire del catalogo della piattaforma in maniera molto semplice e senza troppi problemi.