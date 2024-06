App IO servirà al Fisco per mandarti messaggi: non c’è più scampo

L’app IO si prospetta essere l’applicazione principale per tutti i cittadini italiani: verrà utilizzata anche dal Fisco per comunicare.

Tra le problematiche più chiacchierate dai cittadini italiani c’è sicuramente quella che concerne le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione che, ancora oggi nonostante il progresso tecnologico, sono ancora molto complesse e molto spesso non permettono alle persone di sciogliere i dubbi in maniera semplice e immediata. Fortunatamente negli ultimi anni la situazione sta leggermente migliorando anche grazie alle nuove funzionalità e nuovi utilizzi aggiunti all’app IO.

L’app IO è l’applicazione riservata a tutti i cittadini italiani che è stata utilizzata più volte in passato per vari scopi: inizialmente è stata usata da diverse persone per usufruire del bonus vacanze mentre successivamente, nel corso della pandemia da Covid-19, è stata usata come piattaforma per ospitare il Green Pass.

Al giorno d’oggi, salvo rare eccezioni, questa applicazione è caduta in disuso, ma ben presto verranno aggiunte delle funzioni fondamentali per tutti i cittadini. Si tratta di un vero e proprio rilancio per la piattaforma, che si arricchirà di novità.

App IO: ben presto verrà utilizzata anche dall’Agenzia delle Entrate

È già stato annunciato diverso tempo fa che l’app IO tornerà di nuovo in vigore per tutti i cittadini quando ci sarà il passaggio definitivo a IT Wallet: si tratta di un nuovo elemento per la gestione dell’identità digitale degli italiani che è praticamente l’evoluzione naturale dello SPID, la cui corsa sta per volgere al termine. IT Wallet, come specificato più volte in questi mesi in cui se n’è parlato spesso, non sarà solamente una versione potenziata dello SPID.

IT Wallet si andrà ad aggiungere alle altre funzioni già presenti su IO come la possibilità di gestire i propri pagamenti e le proprie carte di credito oppure monitorare lo stato delle domande sul portale dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e ben presto sarà possibile ricevere direttamente le comunicazioni del Fisco tramite l’applicazione senza andare a impelagarsi sulle pagine del portale online.

Non c’è davvero scampo: attraverso questa novità non sarà più possibile ignorare le scadenze e gli adempimenti fiscali dato che verranno comunicati attraverso messaggi privati sull’app come se fossero dei messaggi ricevuti su WhatsApp. In questo modo non solo sarà più facile interfacciarsi con l’Agenzia delle Entrate e altri uffici della Pubblica Amministrazione, ma si riduce al minimo anche il rischio di phishing e smishing tramite e-mail ed SMS.