Annuncio storico per iPad, tutti accontentati: non succedeva dai tempi di Steve Jobs

Un annuncio che per tutti i fan della Mela è davvero storico. Ora iPad si trasforma in uno strumento mille volte più utile.

Tra i molti annunci e le molte novità che la società della Mela ha presentato durante il suo evento WWDC 2024 c’è stato spazio anche per qualcosa che riguarda il suo tablet di punta.

Il famoso dispositivo al centro delle polemiche scaturite da un poco delicato spot per il quale addirittura la società si è dovuta a scusare. E mentre ancora non si spegne l’eco di quello spot, con addirittura un artista della ceramica che ha voluto scolpire un busto di Tim Cook per poi farlo distruggere da una pressa idraulica, c’è qualcosa di positivo di cui parlare per questo prodotto.

Una nota positiva che, stranamente, non era mai arrivata su iPad. Ci sono voluti anni ma iPadOS 18 ha finalmente qualcosa di davvero utile e rivoluzionario. Oltre alla tanta intelligenza artificiale, l’evento di Apple è stato un modo per mostrare i nuovi sistemi operativi dei vari device.

L’annuncio che tutti aspettavano, ora c’è su iPad

Tra questi quello destinato a iPad. Nel nuovo iPadOS 18 finalmente qualcuno si è ricordato che era ora di mettere la calcolatrice. Su questo schermo così grande, infatti, nessuno era ancora riuscito a trovare il modo di inserire l’app per fare i conti.

L’aspetto dell’app da una parte non è nulla di particolarmente innovativo. Il tablet però, ovviamente, permette di avere a portata di mano non solo i numeri e le principali operazioni matematiche ma anche tutto ciò che può trasformare un conto elementare in una funzione, in una equivalenza, in qualunque tipologia di calcolo complesso.

E accanto alla calcolatrice è arrivata la nuova app che si chiama Math Notes. Anche in questo caso siamo di fronte a qualcosa che più o meno esiste già ma è chiaro che ora, trasformata in una app nativa, è tutta un’altra storia. Forse proprio Math Notes è l’aggiunta più interessante che l’app Calcolatrice si porta dietro. Come dimostrato nei video diffusi, infatti, l’app riesce a trasformare in grafico interattivo qualunque espressione algebrica.

iPadOS ha ricevuto altri aggiornamenti. Una riguarda per esempio l’app dedicata alle foto che possono essere ora organizzate in librerie tematiche e sull’app Messaggi sono stati aggiunti effetti per rendere più divertente l’invio di comunicazioni al prossimo. C’è spazio per un po’ di intelligenza artificiale, e non potrebbe essere altrimenti.

Con i Writing Tools è possibile infatti lavorare sui testi che appaiono sullo schermo del tablet in qualunque situazione e chiedere, per esempio, un riassunto oppure una spiegazione in termini più semplici. Di nuovo sembra che Apple abbia aspettato fino all’ultimo per dare agli utenti esattamente quello di cui potrebbero aver bisogno.