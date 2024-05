Annuncio storico, EA FC 24 diventa gratis per tutti: ecco la data e come riscattarlo

EA FC 24 diventa gratis per tutti i gamer, l’annuncio è storico. Tutto sulla data e come riscattarlo: occasione imperdibile.

Electronic Arts prima con Fifa e poi con EA Sports FC 24 ha saputo conquistare il genere dei videogiochi sportivi. Non è un caso infatti che ogni anno c’è grande attesa su come sarà il prodotto principale per gli amanti del calcio.

Come i suoi predecessori, EA FC 24 è stato protagonista di tantissime vendite grazie ad uno stile che ha saputo unire tradizione con elementi innovativi. Anche quest’anno EA ha saputo fornire un’esperienza calcistica videoludica adatta a tutti e molto variegata con le diverse modalità disponibili. L’argomento EA FC 24 si è appena fatto ancora più interessante a seguito di un annuncio storico. Il videogioco diventa gratis per tutti. Vediamo insieme la data e come sarà possibile ottenerlo.

EA FC 24 nei giochi mensili di PlayStation Plus di maggio: quando sarà possibile scaricarlo

Negli ultimi mesi Sony ha fornito la possibilità agli abbonati ai piani PS Plus di scaricare dei giochi dal livello qualitativo molto elevato. Il mese di maggio non sarà da meno come già solo dimostra la presenza di EA FC 24 Standard Edition per PS4 e PS5.

EA Sports FC 24 segna sicuramente l’inizio del futuro del calcio. Il titolo di Electronic Arts promette un’esperienza di calcio più realistica di sempre grazie alla presenza dei migliori calciatori al mondo, campionati e competizioni su scala globale. Ogni partita fornirà un importante livello di realismo grazie a tre tecnologie: HyperMotionV, motore Frostbite avanzato e stili di gioco ottimizzati da Opta.

Il titolo EA sarà disponibile per tutti gli abbonati ad un piano PlayStation Plus a partire dal prossimo 7 maggio. Da questa data fino alla fine del mese sarà possibile scaricare gratuitamente EA Sports FC 24 e tutti gli altri giochi della nuova ricchissima line-up stabilita da Sony.

Insieme al titolo calcistico sarà possibile mettere in raccolta e giocare anche a Ghostrunner 2 per PS5, un titolo che presenta una dinamica di gioco one-hit kill e chiama il giocatore a lottare per la sopravvivenza in un futuro cyberpunk post-apocalittico. A seguire troviamo Tunic per PS4 e PS5, titolo in cui il giocatore dovrà esplorare un universo ostile e connesso di paesaggi in rovina e catacombe labirintiche.

Da ricordare che fino al 6 maggio è possibile riscattare i giochi di aprile: Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer. Dopo la data citata non sarà più possibile metterli in raccolta.