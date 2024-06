Annuncio di Amazon, cambiano le regole sugli acquisti: cosa devi sapere prima del tuo prossimo ordine

Amazon modifica radicalmente la propria politica riguardo gli ordini: ecco cosa cambierà per i clienti del colosso dell’e-commerce.

In un periodo storico in cui il mondo ha virato in maniera decisa sulla digitalizzazione, c’è paradossalmente maggiore bisogno di servizi di delivery poiché sempre più persone acquistano online da siti di e-commerce invece che recarsi in negozio.

Il paradosso di questa evoluzione del commercio è che con l’incremento degli acquisti online cresce anche la produzione di imballaggi e di materiale di “scarto”. In questa definizione rientrano ad esempio i cuscinetti di plastica che vengono tradizionalmente utilizzati per garantire l’incolumità dell’oggetto acquistato durante il trasporto.

Sebbene oggi ci sia una maggiore attenzione nel differenziare la spazzatura e dunque nel facilitare il processo di riciclaggio, è noto come la plastica sia più complessa da smaltire. Per tale motivo tutte le aziende mondiali sono chiamate a fare un passo in direzione di una produzione più sostenibile e così anche il gigante delle spedizioni, Amazon, si appresta a compiere un passo in tal senso.

Svolta green di Amazon: ecco cosa cambia per gli acquirenti

La decisione presa in tal senso avrà una conseguenza diretta anche per gli acquirenti, i quali dovranno valutare i prossimi acquisti con la consapevolezza che le procedure d’imballaggio verranno completamente modificate e questo potrebbe essere controproducente per l’incolumità del prodotto acquistato.

Di fatto l’azienda americana ha dichiarato che già nel 2024 è stata eliminata il 95% della plastica solitamente utilizzata per gli imballaggi. In pratica adesso al posto dei cuscinetti di plastica che servivano ad attutire gli urti viene utilizza quasi sempre della carta. A tal proposito i portavoce della compagnia hanno dichiarato che questa modifica ha portato alla più grande riduzione di produzione di imballaggio inutile.

Evitando così addirittura la produzione di 15 miliardi di cuscinetti nel solo Nord America. La compagnia ha voluto rassicurare inoltre che si lavora costantemente in direzione di una routine di lavoro più green: “Stiamo lavorando alla totale rimozione dei cuscinetti di plastica in Nord America entro la fine dell’anno e continueremo a fare test e lavorare per innovare”.

Un passo che in Europa il gigante dell’e-commerce ha già compiuto nel dicembre scorso, quando la totalità degli imballaggi prodotti per il “Vecchio Continente” vedeva la presenza di carta e cartone al posto dei tradizionali cuscinetti di plastica. Un cambio di abitudini che non dovrebbe ledere i clienti, anzi è pensato proprio per la loro tutela e per quella dell’ambiente.

Per chi fosse preoccupato per eventuali danni durante il trasporto è bene ricordare che il gigante dell’e-commerce ha una politica di assicurazione e resi che offre una totale garanzia in caso di problematiche, dunque non resta che accogliere con favore la svolta green, in attesa che la totale digitalizzazione renda minimi i volumi di trasporto degli oggetti fisici.