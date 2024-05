Android sempre più a prova di ladri: le nuove funzioni di sicurezza

Android è sempre più a prova di ladri. Ecco tutte le nuove funzioni di sicurezza in arrivo che potrebbero tornarvi utili.

Uno dei sistemi operativi più avanzati ed apprezzati a livello globale è senza dubbio Android. Creato da Google ormai qualche anno fa, lo si può trovare gli su milioni di telefoni appartenenti a marchi diversi. La lotta a distanza con iOS di Apple continua, e a vincerla sarà chi riuscirà a rendere disponibili il maggiore numero di strumenti utili tramite nuovi aggiornamenti.

Ora si aspetta di capire quali saranno le mosse con i major update, ma le indiscrezioni lasciano già ben sperare. Si stai infatti parlando nello specifico per il robottino verde di un nuovo strumento a prova di ladri che renderà il proprio smartphone praticamente invalicabile in caso di furto.

Se un malintenzionato riuscirà a metter mano al vostro dispositivo, ora avrà molta più difficolta ad avere accesso ai vostri dati e alle informazioni possibili. In che modo? grazie a questo stratagemma studiato dalle parti di Mountain View e che potreste pensare di voler utilizzare sin da subito. Ecco di che cosa si tratta.

Android a prova di ladri: i dettagli della nuova funzione

Con l’arrivo delle nuove versioni di Android, prepariamoci ad una lunga serie di aggiornamenti che promettono di essere unici nel loro genere e di stupire ancora una volta tutti. Saremo di fronte ad una lista di update che torneranno utilissimi tanto per l’usabilità di tutti i giorni quanto per la sicurezza dei nostri dispositivi.

Si parla innanzitutto del ripristino del telefono, che verrà reso disponibile solo se si conoscono le credenziali del dispositivo o dell’account Google precedentemente inserito. Arriva poi lo spazio privato con il PIN aggiuntivo, dove poter nascondere app sensibili e occultate da un codice segreto diverso da quello primario.

Parlando dell’utilissima funzione Trova il mio dispositivo, ora per disattivarla servirà il viso o l’impronta digitale. E non più solo il PIN o la password. Così che, se un ladro dovesse prendere il vostro dispositivo e vorrà disattivare questa feature, non potrà farlo. E riuscirete a rintracciarlo in men che non si dica.

Attraverso l’uso di algoritmi di machine learning, la vera chicca sarà però l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Che darà modo ad Android di rilevare se qualcuno strappa il telefono di mano al proprietario e cerca di scappare a piedi, in bicicletta o guidando.

Segnali che verranno rilevati con lo schermo del telefono che si bloccherà rapidamente. Se inoltre verrà lasciata la modalità aereo per tanto tempo, ecco che Android bloccherà tutto.