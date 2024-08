Android Auto, riscontri bug e malfunzionamenti? Ecco spiegato il motivo

In tanti stanno notando e segnalando problematiche con Android Auto. Spieghiamo meglio perché, in attesa della risoluzione.

Sicuramente un sistema molto importante, che ha cambiato il nostro modo di guidare. Parliamo di Android Auto, uno standard basato su smartphone, sviluppato da Google, per consentire ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere utilizzati in automobili mediante il sistema di infotainment presente nel cruscotto.

In tanti, però, continuano a riscontrare problemi e bug sul sistema. Ecco perché. La comunità tecnologica nutre grandi speranze per un significativo miglioramento di Android Auto con il lancio dei nuovi Google Pixel 9. Gli utenti auspicano che i nuovi dispositivi possano finalmente elevare l’esperienza d’uso della piattaforma.

Che, però, finora ha mostrato problemi di compatibilità e affidabilità con diversi produttori, inclusa Google stessa. I miglioramenti sono sempre in corso, anche perché l’attuale generazione di Pixel 8 non è esente da problemi. In tanti li stanno segnalando sui social e il malumore sembra dilagare abbastanza velocemente.

Bug su Android Auto: ecco perché

Gli utenti non notano vantaggi significativi nell’uso di un Pixel rispetto ad altri dispositivi Android 14, con bug e glitch simili su tutti i telefoni. La risoluzione di tali problemi può richiedere mesi, suggerendo che Google potrebbe aver dato priorità allo sviluppo di Android 15 piuttosto che risolvere le problematiche attuali.

La competizione tra iOS e Android si estende dunque ben oltre gli smartphone, toccando anche il settore delle piattaforme automobilistiche con CarPlay e Android Auto. Valutare quale tra le due offra un’esperienza d’uso migliore non è semplice, ma secondo molti Apple avrebbe un vantaggio significativo con la sua piattaforma, considerata da alcuni nettamente superiore.

La speranza è che con i Pixel 9 Google possa finalmente risolvere le criticità del suo sistema automobilistico, che deve funzionare su dispositivi di ogni marca per essere davvero user-friendly. Le cirticità sono davvero troppe: solo per segnalarne una menzioniamo la disfunzione sulle telefonate presente sin dall’ottobre 2023.

La grande domanda è se Google riuscirà finalmente a colmare il divario con Apple in questo campo e soprattutto in tempi brevi. La risposta sarà chiara solo con il rilascio dei Pixel 9 e l’eventuale miglioramento di Android Auto. Fino ad allora, gli automobilisti possono solo sperare che Google riesca a offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative, eliminando i problemi che hanno afflitto il sistema fino ad oggi.