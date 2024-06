Android Auto 12.2 in fase di rilascio: come aggiornarlo e quali novità porta

Sta finalmente per arrivare Android Auto 12.2, è in fase di rilascio. Ecco come aggiornarlo e quali novità porta con sé.

I sistemi di infotainment sono diventati da tempo uno degli elementi imprescindibili per tutti coloro che si mettono al volante. Grazie ad una connessione da remoto col proprio smartphone, è possibile accedere ad una una lunga serie di vantaggi. Come per esempio la possibilità di poter rispondere alle chiamate, ai messaggi, di aprire app per la navigazione, per lo streaming di musica e tanto altro.

Ci sono una lunga serie di software che permettono di fare ciò, sempre più avanzati e alla portata di tutti. Uno di questi è Android Auto, senza dubbio tra i più apprezzati ed utilizzati in assoluto. Se già ne fate uso, allora vi farà piacere scoprire che la nuova versione 12.2 è ufficialmente in fase di sviluppo. E porterà con sé alcune novità parecchio interessanti e tutte da provare. Ecco nel dettaglio in che modo aggiornare il sistema, avrete tra le mani il meglio della tecnologia di ultima generazione.

Android Auto 12.2: novità e come aggiornare il sistema

Dopo una lunga serie di test e un periodo di attesa di qualche settimana, finalmente ci siamo: Android Auto 12.2 sta per arrivare in versione stabile per tutti. Si tratta di un software che va ad integrare una serie di novità che sicuramente vi faranno molto piacere e che, come potete immaginare, avranno finalmente l’apporto importante dell’Intelligenza Artificiale.

In particolare, il grosso cambiamento andrà a riguardare la possibilità di utilizzare i riassunti dei messaggi. Ossia una funzione che si affida a Google Assistant e dà modo di avere tra le mani un vero e proprio riassunto in poche righe di messaggi particolarmente lunghi. Tramite l’IA, che in questo modo riesce ad aiutare l’utente che è alla guida e non ha tempo di mettersi a leggere contenuti con troppe parole e frasi.

Lato privacy, invece, Google ha voluto precisare che Assistant non andrà in alcun modo a registrare i messaggi o i riassunti. E inoltre, le interazioni non verranno mai utilizzate per poter addestrare il sistema di Large Language Model. Al momento questa feature è stata allargata agli utenti di lingua tedesca, ma c’è attesa per capire quando arriverà in pianta stabile per tutto il resto del mondo.

Se siete interessati, potete procedere ora con l’ultimo aggiornamento tramite il Google Play Store. Troverete la versione da scaricare e installare. Così che, la prossima volta che collegherete il vostro smartphone all’auto, avrete tutte le novità già disponibili e pronte per essere sfruttate.