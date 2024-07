Android 14, enorme aggiornamento per alcuni modelli: la lista e cosa cambia

L’aggiornamento rappresenta un passo importante verso il miglioramento della sicurezza e dell’usabilità dei dispositivi Pixel.

L’aggiornamento di sicurezza di luglio per Android 14 è in distribuzione per una vasta gamma di dispositivi. Questa nuova versione risolve una serie di vulnerabilità e introduce miglioramenti significativi per la stabilità e le prestazioni del sistema. Dopo i ritardi del mese scorso, Google ha rilasciato prontamente questa nuova patch, ricordando a tutti gli utenti l’importanza di mantenere i dispositivi sicuri e ottimizzati.

Essere sempre consapevoli dell’uscita degli ultimi aggiornamenti Android è fondamentale per diversi motivi. Gli aggiornamenti software non introducono solo nuove funzionalità che migliorano l’esperienza utente, ma risolvono anche problemi di sicurezza che potrebbero essere sfruttati da malintenzionati.

Restare aggiornati assicura quindi che il dispositivo sia protetto da minacce emergenti, salvaguardando i dati personali e la privacy dell’utente. Inoltre, le nuove release spesso includono ottimizzazioni delle prestazioni e correzioni di bug, contribuendo a mantenere il sistema operativo efficiente e stabile.

I dettagli dell’aggiornamento di sicurezza di luglio per Android

La patch di sicurezza di luglio per Android 14 copre i modelli Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, Tablet e Fold. Sono stati risolti 10 problemi di sicurezza nella patch del primo luglio e 19 in quella del cinque luglio, coprendo vulnerabilità in molti casi considerate critiche. Per conoscere nel dettaglio la lista delle build per ogni dispositivo si può consultare il bollettino di Google.

La serie Pixel 8 riceve una build specifica (.005), mentre altri modelli utilizzano la build .004. Esiste poi una build separata per Telus Australia per i modelli 8, 8 Pro e 8a, indicata come AP2A.240705.005.A1. L’aggiornamento di luglio introduce miglioramenti significativi per la stabilità della fotocamera in specifiche condizioni, specialmente per i modelli Pixel 8 e 8 Pro.

La stabilità migliorata permetterà agli utenti di catturare foto e video in modo più affidabile, riducendo le probabilità di interruzioni o malfunzionamenti. Oltre ai miglioramenti specifici della fotocamera, l’aggiornamento apporta miglioramenti generali alla stabilità e alle prestazioni del sistema per i dispositivi Pixel, con un’attenzione particolare ai modelli recenti.

Questi miglioramenti includono ottimizzazioni del codice per ridurre i crash del sistema, migliorare la gestione della memoria e aumentare l’efficienza complessiva. Ultima novità, ma non certo per importanza, è quella che introduce delle correzioni per la navigazione con il gesto indietro, che prima non funzionava correttamente in determinate situazioni.