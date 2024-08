Ancora più AI per Canva, come cambierà nelle prossime settimane

Canva sembra voler introdurre ancor più AI nei servizi offerti e disponibili per tutti gli utenti: ecco le novità in arrivo.

Canva è sicuramente uno dei servizi online più amati. Questa piattaforma permette di creare contenuti grafici di alta qualità in modo assolutamente gratuito. Pagando un abbonamento non troppo esoso, è possibile godere di un sistema di grafica di alto livello.

Inoltre, grazie all’implementazione dell’AI, lavorare con questa piattaforma è diventato ancora più semplice. In questo ambito, ci sono alcune novità da considerare: Canva vuole introdurre un nuovo sistema di AI per poter offrire sempre di più agli utenti. Ecco di cosa si tratta e cosa bisogna aspettarsi dall’imminente aggiornamento.

Da tempo Canva si è adeguata come piattaforma al boom dell’AI e ha deciso di offrire a tutti gli utenti la sua intelligenza artificiale. Si tratta di uno strumento che facilita ulteriormente ogni lavoro, un vero assistente ottimale in ogni suo utilizzo.

Canva AI, la novità che potrebbe rivoluzionare il programma online

A quanto pare, i dirigenti della piattaforma hanno capito che questa è la strada da percorrere e hanno voluto offrire ancor di più agli utenti, puntando sull’AI. Come? Ebbene, è recente la notizia che Canva ha intenzione di acquisire Leonardo AI, una startup australiana considerata da molti come una delle migliori nel settore dell’intelligenza artificiale generativa.

Leonardo AI funziona in modo molto semplice: gli utenti dialogano con l’intelligenza artificiale e chiedono di creare delle immagini che hanno in mente ma che non riescono a realizzare. L’intelligenza artificiale ascolta le proposte e rielabora le informazioni, realizzando delle immagini perfette, che si adattano esattamente alle richieste che sono state fatte.

Questa tipologia di tecnologia renderebbe ancora più semplice creare immagini per tutti ma soprattutto per i grafici che hanno molto lavoro e vogliono velocizzare le loro operazioni. Canva vuole offrire proprio questo servizio a tutti i suoi utenti e non c’è da stupirsi se ha in mente di voler acquisire Leonardo AI.

Cameron Adams, cofondatore di Canva, ha detto che l’accordo è praticamente fatto e si è dichiarato soddisfatto che due aziende australiane abbiano unito le forze. Anche JJ Fiasson, direttore generale di Leonardo AI ha confermato i rumors e ha dichiarato che questa è una splendida opportunità per far crescere la startup.

Insomma, si parla di una svolta legata all’uso dell’IA. Non resta far altro che attendere eventuali aggiornamenti del servizio online e sfruttare l’intelligenza artificiale generativa appena possibile, così da realizzare tutti i contenuti grafici che si desiderano.