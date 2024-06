Ancora guai per Windows, non si arresta il periodo no: nuovo bug sui PC che distrugge la batteria

Mentre Microsoft lavora a una soluzione, gli utenti di Windows 11 dovranno fare i conti con questo ennesimo inconveniente.

Negli ultimi mesi, gli utenti di Windows hanno dovuto affrontare una serie di problemi significativi legati agli aggiornamenti del sistema operativo. L’introduzione di Copilot, l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, ha suscitato numerose polemiche a causa della sua natura invasiva. Poco dopo è arrivato anche l’inserimento di annunci pubblicitari nel menù Start, un altro dettaglio che ha irritato molti utenti.

I problemi non si sono fermati certamente qui: diversi aggiornamenti hanno causato rallentamenti e problemi di prestazioni, rendendo l’esperienza di utilizzo di Windows meno fluida e piacevole. Questi inconvenienti hanno generato frustrazione e scontento tra gli utenti, che si aspettano un sistema operativo stabile e affidabile da parte di Microsoft.

Ora, come se non bastasse, un nuovo bug sembra pronto a complicare ulteriormente la vita degli utenti di Windows. Questo problema, legato alla gestione delle risorse di sistema, rischia di distruggere la batteria dei PC, peggiorando ancora di più un periodo già difficile per chi utilizza il sistema operativo di casa Microsoft.

Un nuovo bug che compromette l’esperienza degli utenti su PC Windows

È stato scoperto un bug in Windows 11 che rallenta significativamente i processori nelle versioni di prova del sistema operativo, causando un consumo eccessivo della batteria. Questo problema, presente nelle build di anteprima di Windows 11 24H2, è causato dal Cross-Device Experience Host (CDEH), una funzionalità che collega smartphone e PC Windows per facilitare la condivisione di contenuti come le foto.

Gli utenti hanno segnalato che il processo CDEH consuma una quantità anomala di risorse della CPU, variando dal 5% al 25%. Questo consumo eccessivo di risorse non solo rallenta le prestazioni del sistema, ma influisce anche negativamente sulla durata della batteria, riducendola significativamente. Le segnalazioni del bug sono apparse su diversi forum, evidenziando un problema diffuso che necessita di una soluzione rapida.

Microsoft ha assicurato che la soluzione al problema sarà implementata prima del rilascio ufficiale dell’aggiornamento 24H2, previsto per settembre. Questo dovrebbe dare al team di sviluppo abbastanza tempo per correggere il bug e garantire che non influisca sulla versione finale del sistema operativo.

Nel frattempo, però, gli utenti che fanno parte del programma di test potrebbero continuare a sperimentare problemi di prestazioni e durata della batteria. In ogni caso, è importante notare che questo bug riguarda solo le build di anteprima di Windows 11 24H2 e non le versioni ufficiali attualmente in uso dalla maggior parte degli utenti.