Anche su eBay arriva l’AI: ecco come cambia la modalità di acquisto

Con l’arrivo dell’IA nel settore dello shopping, eBay prova a superare il successo di altri giganti tecnologici come Google e Amazon.

L’Intelligenza Artificiale si è ormai infiltrata in ogni aspetto della nostra vita quotidiana, portando a innovazioni senza precedenti in settori che vanno dalla medicina all’istruzione, dalla logistica all’assistenza clienti. Le sue applicazioni si stanno espandendo a ritmi praticamente incessanti.

L’AI arriva anche sulla piattaforma di e-commerce eBay – computer-idea.it

Una delle sue applicazioni più interessanti è quella legata al mondo del commercio, in cui l’IA viene usata per sviluppare, tra le altre cose, sistemi di raccomandazione avanzati che personalizzano l’esperienza di acquisto online, migliorando la soddisfazione del cliente e incrementando le vendite.

In questo panorama di continua evoluzione, anche il gigante dell’e-commerce eBay ha deciso di cavalcare l’onda dell’innovazione IA, presentando una novità che promette di rivoluzionare l’esperienza di acquisto dei suoi utenti. Ma come si inserisce esattamente l’IA nella piattaforma di eBay e quali cambiamenti porta con sé per i consumatori? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.

Shopping online con l’Intelligenza Artificiale: la nuova frontiera dell’e-commerce

Recentemente, eBay ha introdotto una funzionalità innovativa nel suo ecosistema digitale: “shop the look”. Questa nuova caratteristica, disponibile al momento per gli utenti iOS negli Stati Uniti e nel Regno Unito, segna un passo significativo verso un’esperienza di shopping personalizzata e interattiva.

L’AI si prepara a rivoluzionare il mondo dello shopping online

La funzione si basa sulla cronologia degli acquisti dell’utente per suggerire un carosello di immagini e idee, provando a creare un’esperienza su misura che si adatta e evolve con i gusti e le preferenze di ciascuno. Il cuore di questa innovazione è rappresentato dagli hotspot interattivi: toccando queste aree della schermata, gli utenti possono scoprire articoli simili e trarre ispirazione per completare il proprio look.

L’intento è quello di mostrare come determinati articoli di moda, sia normali che di lusso, possano integrarsi perfettamente con lo stile personale del consumatore. Alimentato da eBay.ai e sviluppato in collaborazione con il team di AI Responsabile dell’azienda, “shop the look” si avvale dei Principi RAI per assicurare un approccio etico e responsabile nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Questa nuova funzionalità, oltre ad offrire agli utenti una vetrina innovativa per esplorare e acquistare prodotti di moda, rappresenta anche un’opportunità per eBay di mettere in luce la vasta gamma del suo inventario in un modo completamente nuovo. La visione dell’azienda non si ferma qui: eBay prevede di espandere “shop the look” ad altre categorie di prodotti e di arricchire ulteriormente la funzione con elementi di personalizzazione avanzati nel corso del nuovo anno.

In un mercato dell’e-commerce sempre più affollato, funzionalità come “shop the look” potrebbero rivelarsi decisive nel distinguere eBay dai concorrenti, offrendo agli utenti un motivo in più per scegliere la piattaforma per i loro acquisti online.