Anche a te piacciono rumore bianco e suoni di sottofondo? Li puoi attivare anche sul tuo iPhone!

Fin da iOS 15 sono presenti una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che hanno ulteriormente arricchito l’esperienza utente degli amanti della mela morsicata.

Tra queste, una particolarmente interessante è la possibilità di riprodurre suoni di sottofondo mentre si svolgono altre attività sul proprio dispositivo. Questa funzione, pensata non solo per aumentare il comfort dell’utente ma anche per offrire supporto in termini di concentrazione e relax, rappresenta un passo avanti significativo nella personalizzazione dell’esperienza audiovisiva su iPhone.

Per accedere a questa nuova feature, il primo passo consiste nell’aprire l’app “Impostazioni” presente in ogni iPhone. Scorrendo verso il basso, si trova la sezione dedicata all'”Accessibilità”, un hub che racchiude tutte le opzioni pensate per rendere il dispositivo più fruibile a chiunque. All’interno di questa sezione, cliccando su “Contenuti audiovisivi”, si apre la porta verso la gestione dei suoni ambientali.

Di default, l’opzione relativa ai suoni di sottofondo risulta disattivata; attivarla è semplice e richiede solo un tocco. Una volta acceso questo servizio, viene immediatamente riprodotto il suono della pioggia predefinito, creando un ambiente sonoro rilassante e piacevole.

Variazioni sonore a disposizione

Esplorando le impostazioni dei suoni ambientali, ci si imbatte in una varietà sorprendente di opzioni audio: dal “rumore bilanciato” ai “suoni dell’oceano” fino al delicato “flusso”. Ogni utente può quindi scegliere il sottofondo che più si adatta alle proprie necessità o stato d’animo del momento. La facilità con cui è possibile alternare tra i diversi suoni permette una personalizzazione quasi infinita dell’ambiente uditivo circostante.

Un aspetto fondamentale quando si parla di audio è senza dubbio la gestione del volume. iOS 15 consente agli utenti non solo di scegliere quale tipo di sottofondo utilizzare ma anche quanto questo debba essere invasivo rispetto ad altri contenuti multimediali come musica o video che possono essere riprodotti contemporaneamente sul dispositivo. Grazie a uno slider dedicato è possibile bilanciare perfettamente l’intensità del volume dei media rispetto al rumore ambientale selezionato.

Per rendere ancora più accessibile questa funzionalità senza dover ogni volta navigare attraverso le impostazioni del telefono, Apple ha previsto la possibilità di aggiungere i controlli dei suoni ambientali direttamente nel Centro Controllo dell’iPhone. Questa scelta design garantisce agli utenti un accesso rapido e intuitivo alla gestione dei rumori ambientali: basta infatti aggiungere l’apposita icona tramite le impostazioni del Centro Controllo per poi poter attivare o disattivare i rumori desiderati con un semplice tocco.

I possibili utilizzi dei rumori ambientali sono molteplici e spaziano dal miglioramento della concentrazione durante lo studio o il lavoro alla creazione di un ambiente rilassante prima della nanna. Che sia mentre si naviga in internet, durante lo sfoglio delle proprie foto preferite o mentre ci si lascia trasportare dalla musica preferita, questi sottofondi sonori aggiungono una dimensione ulteriore all’esperienza d’uso quotidiana dello smartphone.

In definitiva, grazie ai rumori ambientali gli utenti iPhone hanno ora a disposizione uno strumento in più per personalizzare ancora maggiormente il proprio dispositivo secondo le proprie esigenze uditive ed emotive. Un piccolo grande dettaglio che conferma ancora una volta quanto Apple tenga alla qualità dell’esperienza offerta ai suoi clienti.