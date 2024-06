Amazon ti permette di ricevere uno sconto del 5% su tutti i tuoi ordini: una possibilità che pochi sfruttano

Questa possibilità di sconto non la conosce nessuno eppure è un’ottima occasione per chi fa acquisti di continuo sull’e-commerce più famoso.

Acquistare online è diventata ormai un’abitudine, in particolare Amazon è diventata la piattaforma e-commerce più utilizzata a livello mondiale. Tra i vantaggi spicca sicuramente Prime, la possibilità di ricevere la spedizione del prodotto il giorno dopo, anche nel weekend, ma anche l’ottima assistenza che risolve tempestivamente le problematiche di varia natura relative all’ordine.

A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità di ricevere offerte vantaggiose che realtà più piccole non potrebbero permettersi. Tra le problematiche sorte negli ultimi tempi, invece, le politiche sui resi troppo ‘accomodanti’ di cui si approfittano i clienti e che l’azienda sta cercando di limitare. Anche a livello ambientale, l’impatto di 2 spedizioni (ordine e reso) per ogni singolo prodotto ha un peso non indifferente.

Ed è soprattutto per questo motivo che bisognerebbe essere più oculati e usufruire del reso quando davvero necessario, magari optando per politiche di acquisto meno compulsive. Tra le offerte e i vantaggi disponibili su Amazon, una in particolare è meno conosciuta, ma vantaggiosa per chi fa acquisti ripetuti e utilizza spesso la stessa piattaforma d’acquisto. In sostanza, è un modo per premiare chi acquista di più con uno sconto del 5%.

Come ottenere lo sconto del 5% su tutti i prodotti Amazon: l’offerta per i clienti affezionati

L’offerta si chiama “Acquista di più e Risparmia”, e già dal nome è facile intuire di che si tratta. Amazon permette di risparmiare quando si acquistano contestualmente due o più prodotti idonei che vengono spediti dallo stesso magazzino (permettendo così ad Amazon di rendere più efficienti le spedizioni). Lo sconto del 5% su ogni prodotto coperto da questa offerta, fino ad un massimo di 0,50€ per ciascun elemento.

L’offerta è vantaggiosa per chi fa acquisti ripetuti, ma non solo, anche per coloro che tendono a fare spesa online, per esempio detersivi, o prodotti per la cura dell’igiene personale. Per attivare lo sconto bisogna trovare l’etichetta “Acquista di più e Risparmia” prima di aggiungere l’oggetto al carrello.

Lo sconto si attiva automaticamente nel momento in cui si inseriscono nel carrello da due a più elementi idonei all’offerta. Certo, uno sconto del 5% per un acquisto non è un grande sconto, ma se si tratta di spese continue risulta essere molto utile perché a lungo andare il rispamio è importante, soprattutto in confronto ai prezzi che si riscontrano al supermercato.