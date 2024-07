Amazon spiazza tutti, annuncio a sorpresa per i clienti: è online da oggi

Questo lancio inaspettato offre un’anteprima di ciò che il futuro dello shopping su Amazon potrebbe riservare.

La metà del mese di luglio è un periodo molto frenetico per Amazon. Il 16 e 17 luglio si sono tenuti i Prime Days, un evento annuale molto atteso dagli utenti che offre l’opportunità di acquistare una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati. Durante questi due giorni, gli utenti hanno approfittato di sconti significativi, rendendo il Prime Day uno degli eventi di shopping online più importanti dell’anno.

Amazon ha quindi deciso di sfruttare l’hype generato da questo evento per lanciare un progetto molto atteso, creando ulteriore eccitazione tra i suoi clienti. Questo nuovo sviluppo è infatti destinato a migliorare l’esperienza di acquisto sulla piattaforma, sebbene la disponibilità sia al momento limitata a un gruppo selezionato di utenti.

Il momento scelto per questo lancio strategico non è casuale. Con milioni di utenti già impegnati nel frenetico shopping dei Prime Days, l’introduzione di questo nuovo servizio promette di attrarre ancora più attenzione e coinvolgimento sulla piattaforma. Ma cosa ha esattamente in serbo Amazon per i suoi clienti?

Amazon lancia finalmente il progetto più atteso, ma gli utenti italiani dovranno attendere ancora un po’

Amazon ha annunciato il lancio del suo chatbot AI, Rufus, disponibile per tutti i clienti statunitensi, sebbene in versione beta. Rufus ha completato una fase di test iniziata a febbraio ed è attualmente integrato nell’app Amazon, ma non nella versione web del servizio.

Il chatbot è progettato per aiutare i clienti a risparmiare tempo e prendere decisioni di acquisto più informate. Gli utenti possono interagire con Rufus per ricevere raccomandazioni sui prodotti, confronti, recensioni degli utenti e altro ancora. Il chatbot è stato addestrato utilizzando il vasto catalogo di prodotti di Amazon, le recensioni dei clienti, le domande e le risposte della comunità.

Durante i test, Rufus ha dimostrato di saper rispondere a domande specifiche sui prodotti utilizzando informazioni estratte direttamente dalle descrizioni e dalle recensioni dei prodotti stessi. Se da una parte questo aspetto può essere utile, diversi esperti sottolineano che bisogna sempre tenere in considerazione che l’accuratezza delle descrizioni può variare.

Un aspetto interessante di Rufus è che è legato all’account personale dell’utente. Ciò significa che può rispondere a domande relative agli ordini in corso, come le date di consegna previste. Questa funzionalità aggiuntiva rende Rufus non solo un assistente per lo shopping, ma anche un utile strumento di gestione degli ordini.

Amazon, in ogni caso, ha riconosciuto che Rufus è ancora nelle prime fasi di sviluppo e che la tecnologia non sarà sempre perfetta. L’azienda prevede di continuare a migliorare i modelli di intelligenza artificiale e di affinare le risposte del chatbot per renderlo sempre più utile nel tempo.